Preminula glumica iz "Zvjezdanih staza": Izgubila bitku protiv duge i teške bolesti

Izvor: Legend Magazine/X

Glumica Džil Džejkobson, poznata po ulogama u "Zvjezdanim stazama" i mnogim drugim filmovima i serijama, preminula je 8. decembra u Los Anđelesu u 70. godini života. Njenu smrt potvrdio je njen prijatelj i publicista Danijel Harari, navodeći da je glumica preminula nakon duge borbe s bolešću.

Mnogi njeni kolege oprostili su se od nje emotivnim porukama, izražavajući tugu zbog gubitka.

Džejkobson je diplomirala na Univerzitetu u Teksasu u Ostinu, nakon čega se preselila u Los Anđeles kako bi započela glumačku karijeru. Prvu zapaženu ulogu ostvarila je u filmu "Medicinska sestra Šeri". Njena karijera nastavila je da cveta kroz uloge u serijama kao što su "Star Trek: The Next Generation", "Star Trek: Deep Space Nine", "Days of Our Lives", "Hung", "Castle" i "Who's the Boss?". Takođe je igrala ponavljajuće uloge, poput Erin Džones u "Falcon Crest" i Larue Vilson u "The New Gidget".

Osim glumačke karijere, Džejkobson je bila posvećena humanitarnom radu, a posebno se isticala kao portparol Američkog društva za borbu protiv raka.

