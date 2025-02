Preminuo poznati pjevač: Martin izgubio bitku protiv teške bolesti u 34. godini

Martin Musar, poznatiji kao Naman dugo se borio sa tumorom na mozgu.

Vijest da je popularni francuski rege pjevač preminuo, iznenadila je njegove obožavatelje. Naman se proslavio prije gotovo deset godina numerom "Outta Road", nakon čega je izbacio još nekoliko hitova u prepoznatljivom maniru poput "Love is Allowed", "Own Yourself" i mnogih drugih.