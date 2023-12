Njih nam je 2023. odnijela: Ispraćamo godinu bez mnogo dragih lica...

U odlazećoj godini ostali smo bez mnogo poznatih lica. Evo ko nas je sve napustio u 2023!

Na kraju svake godine dođe vrijeme kada se svedu računi, sabere i oduzme šta smo sve prethodnih dvanaest meseci doživjeli. Neke lijepe stvari ćemo ponijeti u narednu 2024. a neke manje lijepe ostavićemo u 2023. Dosta poznatih ličnosti napustilo nas je ove godine, ali njihova djela i poruke koje su prenijeli kroz film, muziku, sport i umjetnost ostaće da žive. Ovo su poznate ličnosti bez kojih smo ostali ove godine:

Tina Tarner

Legendarna pjevačica Tina Tarner, jedna od najvećih muzičkih zvijezda svih vremena preminula je u osamdeset četvrtoj godini 24. maja. 2023. Imala je buran život, obilježen velikom slavom ali i problematičnim brakom i zlostavljanjem. Bila je kraljica rokenrola, napustila nas je nakon duge bolesti u svom domu u Kusnahtu kod Ciriha, u Švajcarskoj. Njeni hitovi, poput "What's love got to do with it", "Private dancer", "We don't need another hero" i mnogi drugi, ostaće za generacije koje dolaze.

Šinejd O' Konor

Buntovna umjetnica moćnog glasa, preminula je nedugo nakon sinovljeve smrti. Muzika je bila njen spas, njeno buntovništvo je bilo podstaknuto mahom gnevom zbog toga što je bila zlostavljana kao dete, i svega što je doživela u ustanovi u Dablinu. Iako detalji smrti slavne pjevačice još nisu poznati, mediji pišu o njenom problematičnom djetinjstvu, izjavama koje su šokirale svijet, ali i incidentima koje je pravila tokom karijere.

Šinejd je tokom nastupa u emisiji "SNL", bez znanja producenata pocijepala sliku pape Jovana Pavla II, a svojevremeno je odbila i Gremi nagradu za pjesmu koja ju je proslavila "Nothing compares 2 U", jer se bunila protiv materijalizma u muzičkoj industriji. Preminula je u pedeset šestoj godini 26. jula 2023. a ostaće upamćene njene suze u spotu za pomenutu pjesmu, za koje je u svojim memoarima otkrila da su prave, ali i zašto se rasplakala. Njene suze kreću zbog stihova o majci: "All the flowers that you planted mama, In the back yard, All died when you went away". Ranije je pričala da ju je majka zlostavljala i da je imala "sobu za mučenje" u kojoj je uživala da joj nanosi bol. Poginula je u saobraćajnoj nesreći 1985.

Majkl Gembon

Britanski glumac ser Majkl Gembon, čuveni Dambldor iz filmova o "Hariju Poteru", umro je u bolnici sa navršene osamdeset dvije godine. Bio je najpoznatiji po ulozi profesora Albusa Dambldora u šest od osam filmova iz serijala o čarobnjaku Hariju Poteru. Njegova supruga i sin su saopštili da je "njihov voljeni suprug i otac" preminuo mirno uz članove porodice poslije borbe sa upalom pluća.

Za glumačka dostignuća dobio je četiri Bafta nagrade, a odlikovan je 1998. godine viteškom titulom za doprinos industriji zabave.

Metju Peri

Vest da je preminuo čuveni Čendler Bing rastužila je cijeli svijet. Legendarni Metju Peri napustio nas je 28. oktobra u pedesetpetoj godini. Glumac koji je tokom života vodio borbu s narkoticima i alkoholom, pronađen je u đakuziju svog doma, a sada je otkriven konačni uzrok smrti Metjua Perija.

Smrt zvijezde "Prijatelja" proglašena je nesrećnim slučajem zbog "akutnih efekata ketamina", saopštilo je Odjeljenje za sudsku medicinu okruga Los Anđeles. Njega su na vječni počinak ispratili najbliži članovi, prijatelji, saradnici, ali i cijela ekipa iz serije "Prijatelji", koji su se i javno oprostili od kolege i prijatelja.

Rakel Velč

Slavna glumica je preminula u osamedeset trećoj godini, a za sada uzrok smrti nije poznat javnosti. Poznato je da je Rakel bila simbol ljepote i seksepila sedamdesetih godina prošlog vijeka, a njeni filmovi gledani su i dan danas. Najpoznatija je po ulogama u "Fantastic Voyage" i "One Million Years" B.C. 1966. godine.

Đina Lolobriđida

Čuvena italijanska glumica Đina Lolobriđida (Gina Lollobrigida) preminula je u devedet petoj godini, javila je italijanska agencija Ansa. Italijanska diva stekla je slavu 1950-ih godina kao mediteranski seks simbol, preneo je Rojters. Nakon što je napustila svijet filma, kasnije je radila kao fotoreporterka i vajarka.

Filmsku karijeru je počela 1946. godine i do kraja svog života je živjela u Rimu. Neki od njenih najzapaženijih filmova su: "Hljeb, ljubav i snovi", "Kralj, kraljica i sluga", "Servantes", "Trapez", "Carska Venera", "Zvonar iz Notre Dame". Glumila je s poznatim i velikim glumačkim imenima, među kojima su: Frenk Sinatra, Šon Koneri, Marčelo Mastrojani i Hemfri Bogart.

Đina Lolobriđida je u septembru prošle godine imala uspešnu operaciju nakon preloma kuka.

Pako Raban

Fransisko Rabaneda Kuervo, poznatiji pod pseudonimom Pako Raban, bio je španski modni dizajner baskijskog porijekla. Bio je jedan od najpoznatijih modnih dizajnera na svetu. Modni dizajner Pako Raban preminuo je u osamdeset devetoj godini života. Raban bio je poznat po svojim ekscentričnim izjavama na televiziji. Tvrdio je da je proživio nekoliko života (uključujući i život prostitutke u vrijeme Luja XV), da je poznavao Isusa u prethodnom životu, da je vidio Boga tri puta, da su ga posjetili vanzemaljci, da je ubio Tutankamona i da je star 75.000 godina.

Lisa Meri Prisli

Lisa Mari Prisli preminula je iznenada u pedeset četvrtoj godini, a njena životna priča mnoge ostavlja bez daha. Proživjela je gubitke, smrti, zlostavljanje, i bila u braku sa jednim od najpoznatijih pjevača na svijetu Majklom Džeksonom. Lisa Mari je imala devet godina kada je Elvis umro, i navodno je vidjela njegovo tijelo u kupatilu prije nego što su je odveli iz prostorije.

Nakon njene smrti 12. januara 2023. mnogi svjetski mediji preneli su informaciju da su njena majka Prisila i ćerka Rajli završile na sudu, zbog nasljedstva. Kako se navodi, ona nikada nije prežalila tragediju koja se desila 2020. godine kada je njen sin Bendžamin Kio počinio saomoubistvo.

Džeri Springer

Legendarni voditelj tok šoua, Džeri Springer, preminuo je u sedamdeset devetoj godini, a vijest koja je rastužila svjetsku javnost objavila je njegova neutješna porodica. U saopštenju porodice potvrđeno je da je preminuo "mirno", u svom domu u Čikagu. Objasnili su da mu je prije nekoliko mjeseci dijagnostikovan karcinom, a da mu se zdravlje naglo pogoršalo. Kako prenosi TMZ, Springer je preminuo od raka pankreasa 27. aprila 2023.

Među slavnima koji su nas napustili ove godine su i glumci Rajan o Nil, Bili Miler, Andre Kit Brater, kao i pjevač kultnog benda The Pogues - Šejn Mekgovan.

