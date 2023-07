Majka je zlostavljala, IZ INATA SE ŠIŠALA NA ĆELAVO: Znate li zašto je Šinejd plakala u spotu za kultnu pjesmu

Pevačica Šinejd O Konor napustila nas je juče u 56. godini

Izvor: YouTube/Sinnead O'Connor

Godinu i po dana nakon samoubistva njenog sina, Šinejd O' Konor je preminula. Iako detalji smrti slavne pjevačice još nisu poznati, mediji pišu o njenom problematičnom djetinjstvu, izjavama koje su šokirale svijet, ali i incidentima koje je pravila tokom karijere.

Šinejd je tokom nastupa u emisiji "SNL", bez znanja producenata pocijepala sliku pape Jovana Pavla II, a svojevremeno je odbila i Gremi nagradu za pjesmu koja ju je proslavila "Nothing compares 2 U", jer se bunila protiv materijalizma u muzičkoj industriji.

Šinejd je jednom prilikom izjavila da se ošišala na ćelavo iz inata, nakon što joj je muzički producent s kojim je sarađivala rekao "da bi mogla da nosi više šminke i suknje", ali i otkrila detalje sa snimanja spota koji je ganuo svijet.

Šinejd O'Konor "Nothing compares 2 U" Izvor: YouTube/Sinnead O'Connor

Naravno, riječ je o obradi Prinsove pjesme "Nothing compares 2 U" i spotu koji nije trebalo da izgleda ovako. Reditelj spota Džon Mejberi je otkrio da je za potrebe snimanja spota snimio još scena, pored panorame Pariza, ali da je iznenada odlučio da samo Šinejd bude u kadru.

Šinejd u jednom trenutku i plače pred kamerom, a u svojim memoarima je otkrila da su suze prave, ali i zašto se rasplakala. Njene suze kreću zbog stihova o majci."All the flowers that you planted mama, In the back yard, All died when you went away".

Ranije je pričala da ju je majka zlostavljala i da je imala "sobu za mučenje" u kojoj je uživala da joj nanosi bol. Poginula je u saobraćajnoj nesreći 1985.

(MONDO)