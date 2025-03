Slavna pjevačica poginula poslije nastupa: Endži Stoun na sceni provela 50 godina

Slavna pevačica Endži Stoun poginula je poslije nastupa, porodica i prijatelji se opraštaju.

Izvor: YouTube/AngieStoneVEVO

Slavna pjevačica Endži Stoun poginula je u saobraćajnoj nesreći poslije nastupa, potvrdila je njena porodica.

Endži je imala 63 godine, i nevjerovatnih 50 godina je bila na sceni. Karijeru je započela kao djevojčica a proslavila se kao dio hiphop i RnB grupe "The Sequence". Ova grupa zaslužna je za hit "Funk you up" iz 1980. godine, koji su kasnije semplovali Bruno Mars, Dr Dre i drugi.

Poginula je u saobraćajnoj nesreći u Mobajlu u američkoj državi Alabama, gdje je prethodno održala koncert. Nisu poznati detalji nesreće.

Endži je nakon napuštanja grupe "The Sequence" započela uspješnu solo karijeru i izdala dva albuma, "Black diamond" i "Mahogany soul".

Podsjetite se hita "I wish I didn't miss you".

"I wish I didn't miss you" Izvor: YouTube/AngieStoneVEVO

Imala je kćerku, sina i dvoje unučadi. Zajedno sa ostalim članicama grupe "The Sequence", ušla je u Kuću slavnih tekstopisaca prošle godine.

Među posljednjim postovima na društvenim mrežama, Endži se osvrnula na karijeru.

"U ovoj sam igri 50 godina, prvi solo album izdala sam prije 25. Mnogo sam radila cijelog života. Bog mi je dao dar, i dijelim ga sa svijetom. Pitam svoga tvorca šta je sljedeće, jer znam da imam još mnogo toga da dam", napisala je Endži.

(MONDO)