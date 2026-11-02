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Princeza Jelisaveta progovorila o vezi s Ričardom Bartonom: Očarao je glasom, a ovo im je uništilo romansu

Princeza Jelisaveta progovorila o vezi s Ričardom Bartonom: Očarao je glasom, a ovo im je uništilo romansu

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Princeza Jelisaveta Karađorđević otkriva detalje iz strastvene veze sa Ričardom Bartonom, poznatim velškim glumcem.

Princeza Jelisaveta o vezi s Ričardom Bartonom Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Youtube printscreen/The World of Burton

Princeza Jelisaveta Karađorđević podijelila je nedavno nesvakidašnje detalje iz svog života. Ona se posebno osvrnula na svoju strasnu vezu sa čuvenim velškim glumcem Ričardom Bartonom, koji je i te kako ostavio utisak na nju čim ga je upoznala.

Romansu su započeli nakon što se on rastao od slavne koleginice Elizabet Tejlor. Jelisaveta ga je opisala kao izuzetno harizmatičnu ličnost, usput se prisjetivši i njegove burne prirode.

"Bio je izuzetno šarmantan čovjek i imao je predivan, nevjerovatan glas. Ali volio je da pije", jasna je bila ona za RTS.

Kroz osmijeh je podijelila i anegdotu o Bartonovom druženju sa još jednom glumačkom legendom, Piterom O'Tulom.

"Njih dvojica su se stalno takmičili ko može više da popije. To bi trajalo satima, sve dok se na kraju obojica ne bi jednostavno onesvijestili od alkohola", navela je Jelisaveta.

I dalje se sjeća susreta sa Džonom Kenedijem šezdesetih godina, prije svega zbog njegovog poznavanja prilika na Balkanu i istorije njene porodice.

"Bio je nevjerovatno informisan. Znao je sve o Jugoslaviji, o mom ocu i o onome što se dešavalo tokom rata. Bilo je fascinantno koliko je detalja znao", rekla je Jelisaveta.

(Blic / MONDO)

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