Pjevač Halid Muslimović u emisiji rekao da mu luksuz nije prioritet i da se zadovoljio skromnijim vozilom, bez potrebe da se dokazuje skupim kolima.

Izvor: MONDO/Jovana Milićević

Uprkos decenijskoj uspješnoj muzičkoj karijeri i privatnim biznisima, pjevač Halid Muslimović bez zadrške priznaje da nikad nije hrlio za skupim automobilima.

Tokom svog gostovanja u novom izdanju emisije "Magazin IN", Halid Muslimović je govorio o svom odnosu prema novcu, materijalnim stvarima i automobilima, a posebno je privukao pažnju podatak da u svom vlasništvu ima dva automobila marke "Pežo 607". Prema dostupnim informacijama na internetu, cijena ovog vozila se kreće od 500 € do 5.990 €.

"Auto nije dio ljubavi. On uopšte nema veze sa tim da li će te neko voljeti. U životu sam samo jednom kupio nov automobil. Jedan od moja dva automobila je prešao preko milion kilometara, ovaj drugi automobil mi je malo mlađi. Nikada nisam imao kompleks sa imam dobar auto. Možeš da dođeš i biciklom. U mladosti je u redu da osjetiš taj momenat mladost-ludost, da želiš nove automobile. Svako ima nešto. Ja se zadovoljavam svojim Pežoom. Tu elektroniku koju moj automobil ima, ovi noviji automobili sada nemaju - istakao je Halid Muslimović.

Vidi opis Zaradio milione i ima tri firme, a vozi kola od 5.000 evra: "Prešao je milion kilometara" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Jovana Milićević Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MONDO/Jovana Milićević Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MONDO/Jovana Milićević Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MONDO/Jovana Milićević Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MONDO/Jovana Milićević Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MONDO/Jovana Milićević Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MONDO/Jovana Milićević Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MONDO/Jovana Milićević Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MONDO/Jovana Milićević Br. slika: 9 9 / 9 AD

Ima tri firme

Halid je tokom svog dugogodišnjeg rada uspio da stekne načajnu imovinu, ali se pored muzike godinama bavi i privatnim biznisom. U Prijedoru je sa porodicom razvio posao koji obuhvata tri firme, dok se u njegovom vlasništvu nalazi i više nekretnina.

Vidi opis Zaradio milione i ima tri firme, a vozi kola od 5.000 evra: "Prešao je milion kilometara" Halid Muslimović Pjevač Halid Muslimović dolazi na ročište u Osnovni sud u Banjaluci. Halid Muslimović u Antaliji Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Glamur TV Happy Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Mondo - Vedran Ševčuk Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: MONDO/Vladimir Sukdolak Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: MONDO/Vladimir Sukdolak Br. slika: 4 4 / 4

Iako i danas redovno nastupa i vrijeme provodi u muzičkom studiju, veliki dio poslovnih obaveza preuzeli su članovi njegove porodice. Halid im, kako mu obaveze dozvoljavaju, pomaže i trudi se da bude uključen u porodične poslove.

Pored poslovnih objekata, pjevač posjeduje i ranč na kojem uzgaja voće i povrće. Upravo tamo najradije provodi slobodno vrijeme sa najbližima, daleko od estradne gužve, uživajući u prirodi i mirnijem načinu života.

(Kurir, MONDO)