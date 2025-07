Muslimović opet izgubio na sudu: Bivšoj ljubavnici mora da plati više od 70.000 evra

Pjevač je godinama bio na sudu sa bivšom partnerkom, a sada je konačno donijeta presuda

Pjevač Halid Muslimović ponovo je izgubio sudski spor protiv bivše partnerke Sonje Bašić i sada mora da joj isplati ukupno 71.500 evra. Osnovni sud u Prijedoru je 27. juna, u obnovljenom postupku, presudio da Muslimović duguje Bašićevoj novac koji mu je pozajmljivala između 2015. i 2018. godine.

Iako je ranije osporavao odluku, pjevač je u novom postupku odustao od daljeg dokazivanja, pa je sud donio presudu identičnu prethodnoj.

Oglasila se i Bašićeva

"Narcisi bježe od realnosti jer žive u zabludi i iluziji. Ovaj put moj advokat Dragan Tolimir i ja odlučili smo da sudija bira vještaka, zbog čega sam ostavila svoj telefon da se vještači da bismo konačno stavili tačku na prazne priče o poklonu. Sad nijedan sudija ne može da ovo tumači drugačije. Ako treba, idemo do Strazbura. Dotični sad može na fin način, prije sljedećeg suda, da preda ključeve kuće u Sarajevu jer jedina osoba kome je može pokloniti sam ja.

On nema ni cipele u svom vlasništvu da bi mogao svojoj djeci da je pokloni. Kad su završili silne škole, bolje im je da idu da rade pošteno i zarade pošteno nego da dolaze na sud da lažu. Ali kad imaju takve roditelje, koji ih tako "fino" vaspitavaju, nema šta bolje ni očekivati. Vidimo se uskoro, kuća ima sudski pečat, a vlasnik toga sam ja", rekla je Bašićeva iz Australije nakon što je saznala o presudi.

Pjevač ima dug od 45.000 evra

Inače, kako su pisali mediji nedavno, pjevaču Halidu Muslimoviću navodno je stigla pravosnažna presuda o zapljeni imovine od strane sudskih izvršitelja zbog novčanog duga Azi Handžić iz Prijedora u iznosu od 45.000 evra.

Oglasila se Aza Hadžić ovim povodom.

"Drago mi je što se ovaj slučaj privodi kraju. Svjesna sam da svoj dug neću uspjeti da naplatim, ali mi je drago da je pravda pobijedila.Uspjela sam da dokažem cijelom svijetu da je Halid Muslimović prevarant. Ja imam novca i odlično živim godinama i bez tih para koje mi on duguje. Trenutno uživam na Kopakabani, bitno da je dokazano da ja ipak znam da računam. Halid je svim svojim žrtvama govorio da li znamo ko je on. Sad svi znamo ko je on", zaključila je Handžićeva.

