Skandal u Barseloni! Raskid ugovora poslije pet nedjelja: Došao zbog Mesija, sad hoće da pobjegne iz kluba!

Kakvi dani za španskog velikana... Možda i najteži u klupskoj istoriji.

Kakvi dani za Barselonu!

Najbolji fudbaler u klupskoj istoriji Lionel Mesi odlazi iz tima, a i pored toga nova pojačanja ne mogu da budu registrovala. Klub je u ogromnim finansijskim problemima što je otkrio juče Đoan Laporta, a udarac Kataloncima mogao bi da zada još jedan Argentinac. Serhio Aguero želi da ode...

Tek nekoliko nedjelja nakon što je kao slobodan igrač stigao iz Mančester stija, prihvatajući daleko manju platu samo da bi igrao uz kolegu iz nacionalnog tima, Aguero je angažovao advokate da razmotre raskid ugovora sa Barselonom.

I neće biti iznenađenje ukoliko im to pođe za rukom.

Kada je prije nekoliko nedjelja (potpisao 31. maja, ugovor teče od 1. jula) stigao u Barselonu, to je najavljeno kao novi veliki klupski projekat. Trebalo je da on bude jedna od centralnih figura novog tima i pojačanje po ukusu Lionela Mesija, ali se to neće desiti.

Zbog nemogućnosti da se Mesi licencira za narednu sezonu zbog prevelikih plata u Barseloni, omaleni Argentinac će ovog ljeta napustiti klub, a njegov kum planira da krene istim putem, iako još nije ni debitovao za španskog velikana.

Priča se da je Mesi već u pregovorima sa PSŽ-om nakon što je Mančester siti otkrio da trenutno ne mogu da se fokusiraju na transfer Argentica. Sa druge strane, kao naredna Aguerova destinacija pominje se Inter, koji bi u ovom prelaznom roku mogao da proda Lukakua u Čelsi za čak 130 miliona evra.

Ukoliko bi se oba transfera dogodila, Barselona bi bila na ogromnim mukama. Izgubili bi dugogodišnjeg najboljeg igrača, jedno od najvećih ljetnjih pojačanja, a još je nepoznato da li će moći da licenciraju Erika Garsiju, Emersona i Memfisa Depaja, trojicu igrača koje su doveli ovog ljeta!