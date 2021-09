Albanac se obrukao u Ligi Evrope, pa ga Srbin tješio: Komičan autogol, boksovao loptu u svoju mrežu! (VIDEO)

Albanski čuvar mreže će teško ostati među stativama poslije ovoga.

Izvor: Twitter/printscreen/@Mrfuckingwinner

Na startu Lige Evrope vidjeli smo nevjerovatan autogol albanskog golmana Tomasa Strakoše. Čuvar mreže Lacija koštao je svoj tim bodova u meču sa Galatasarajem.

Bilo je 0:0 kada je Deandre Jedlin prošao po desnoj strani i ostavio loptu za svog vezistu. Uslijedio je potpuno bezazlen centaršut, a jedan od defanzivaca Lacio nije dobro reagovao.

On je poslao loptu visoko gore, ali je nije ispucao. Nikoga iz napada Galate nije bilo blizu i ostalo je da Albanac samo uhvati tu loptu. Ipak, on to nije uspio!

Loše se postavio, htio je očigledno da izbaci loptu u korner, ali je ubacio u svoj gol! Čim je vidio šta je uradio uhvatio se za glavu, ali bilo je kasno.

Prvi je da ga utješi prišao Sergej Milinković-Savić, ali šteta je već bila učinjena.