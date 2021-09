Doživio sam strašne stvari, htio je da mi slomi noge! Engleski sudija otvorio dušu, vezista Čelsija htio da ga linčuje!

Ovakve stvari se ne dešavaju samo u seoskom fudbalu, očigledno i u Premijer ligi ima upadanja u sudijske svlačionice.

Izvor: Profimedia

Jedan od najpoznatijih engleskih sudija Mark Klatenburg sprema knjigu pod naslovom "Zviždač", a sada je za "Dejli mejl" otkrio jednu šokantnu epizodu iz svoje karijere koja će se naći u knjizi.

Na jednom duelu Čelsija i Mančester junajteda tim koji je tada vodio Aleks Ferguson pobijedio je sa 3:2, a "plavci" su dobili dva crvena kartona. Klatenburg je znao da ga čeka pakao.

"Znao sam da će mi biti teško, Navijači Čelsija su me uzeli na zub. Nisam se time previše opterećivao, ali onda sam doživio strašne stvari. Kad sam nakon utakmice išao u svlačionicu, čuo sam veliku buku ispred. Bilo je psovki i svega. Kad sam izašao, Džon Obi MIkel me napao, vikao je da će mi slomiti noge. Jebote, zamahivao je i pokušao da me udari", piše sudija.

Spas je našao u obezbjeđenju i redarima koju su ga odbranili.

"Spasili su me redari. Nije bilo lagano, Mikel je strašno jak momak. Oko mene je sve bilo puno ruku, a ja sam samo gledao kako da pobjegnem", otkrio je on.

To nije bilo sve, pošto je sudija Klatenburg dodatno optužen i za rasizam!

"Pisalo je da sam rekao Mikelu da je majmun. Bilo mi je odvratno čak i da čitam to, plaši me taj rječnik. Došao sam kući, zaključao se i izolovao. Bio sam na ružnom mjestu jedno vrijeme, a onda sam dobio neočekivanog prijatelja. Nazvao je ser Aleks Ferguson i kasnije me branio u javnosti", dodao je on.