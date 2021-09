Mogao bih da se isplačem, ali neću izgovore! Dejan Stanković zbog korone mijenjao plan: Ovo je Zvezda, nema odstupnice!

Crveno-bijeli odlaze na gostovanje Ludogorecu sa problemima, ali bez alibija. Cilj je pozitivan rezultat, bez obzira na to što vođe tima ostaju u Beogradu.

Izvor: Youtube/Printscreen/Crvena zvezda

Crvena zvezda uz velike probleme putuje na gostovanje Ludogorecu u četvrtak, uz prinudno adaptiran plan puta, prema kojem će završne pripreme ipak obaviti u Beogradu.

O putu, sastavu i situaciji pred taj meč u srijedu je govorio Zvezdin trener Dejan Stanković.

"Pomjerili smo i konferenciju i put da bismo mirne glave otišli. Momenat nije najbolji, ali mi smo Crvena zvezda, neću tražiti izgovore, bio kakve odstupnice. Imamo momke koji su željni utakmica i siguran da će zamijeniti naše lidere. Nadam se da će se sve završiti na njih četvorici i da ćemo što pre pregurati ovaj momenat. Idemo dalje", rekao je on na konferenciji za novinare.

Koliko golmana će imati na raspolaganju?

"Imaćemo sigurno Popovića i Gordića. Sa dva golmana ćemo putovati, iako se i Gorda osjećao dosta loše u posljednjih desetak dana. Na svu sreću, imaćemo dva golmana".

Ovog puta, Zvezda nije otputovala na gostovanje dan ranije, u jutarnjim časovima.

"Tog dana mi više odgovara da sam kod kuće. Jeste trening na stadionu na kojem se igra zamišljen da se osjeti teren, da se osjete dimenzije, ali mi smo iskusna ekipa koju to ne bi trebalo da smeta ili da utiče. Putovali bismo ranije, ali zbog nastale situacije željeli smo da budemo sigurni u broj putnika, da jednostavno kažem. Imamo momke koji će biti spremni za sutra".

Da li mogu se porede Ludogorec ili Braga?

"Ludogorec je ekipa koja dosta mijenja, njihov trener dosta rotira - i formacijski i igrački. Gledaćemo da pročitamo utakmicu što više budemo mogli. Prema sastavu vidjećemo ko će šta igrati i ko će okupirati koju poziciju i mislim da neće biti momenta iznenađenja".

I Ludogorec ima problem sa povredama. Koliko to komplikuje posao u pripremi utakmice?

"Kad dođe momenat odigravanja utakmice, onda zaboraviš na ono što nemaš i fokusiraš se na ono što imaš i iz onoga što imaš hoćeš da izvučeš maksimum, ne mogu da razmišljam ko mi fali i kako ću. Gledam šta imam i gledam kako ću sa njima. Spremili smo dvije-tri varijante, radili smo juče, radićemo i danas i spremno ćemo dočekati. Idemo tamo na pozitivan rezultat. Imamo u Ligi Evrope dva teška gostovanja, mislim da je ekipa Ludogoreca u nivou Brage po individualnom kvalitetu, mijenjanju sistema... Neću tražiti alibi i izgovor, vjerujem u momke, u dobrom smo momentu, vidjećemo".

Ludogorec je stari dužnik Zvezde, izbacio je iz kvalifikacija za Ligu šampiona u mandatu Grofa Božovića. Taj dvomeč ostao je upamćen i po isključenju Gelora Kange na "Marakani" zbog udaranja protivnika.

"Niti pričamo, niti razmišljamo o tome, bar ja i u ovome što sam sa momcima i sa saradnicima. Niko nije pomenuo 'kad smo igrali tad'. Dosta toga se promijenilo i kod njih i kod nas. Promijenio se i Kanga, na bolje", nasmijao se Stanković.

"Nova utakmica piše novu istoriju, vidjećemo", dodao je on.

Ko će biti kapiten i da li su spremni Ben i Pavkov?

"Da vidimo prvo ko će da igra, pa ćemo da vidimo ko će da bude kapiten. Ben i Pavkov su se vratili i biće dostupni. Vidjećemo. Imam još danas, iskren da budem, razmišljam o obojici i realno ću sagledati stvari. I oni su dobri momci, reći će mi 'Mister, osjećam da bih mogao 70 minuta' ili 'Mogao bih poluvrijeme'. Čekamo ih raširenih ruku, Ben je garancija, sigurnost, momak o kojem je suvišno trošiti riječi o ljudskim kvalitetima. Igrački se dokazao i pokazao. Tu je i Pavkov, koji se skromno vratio na to da pokaže koliko je veliki. I žao mi je što se povrijedio, ali i to je jedna proba, da vidimo koliko će se vratiti jači".

Da li se prave kalkulacije, šta bi više odgovaralo u utakmici Braga - Mitjiland?

"Ne treba da razmišljamo, jer zavisi od nas. Pobjeda protiv Brage donijela je lijep mir da bismo mogli da ova dva teška gostovanja odigramo konkretno i direktno. Naravno, nisam lažno skroman, pozitivan rezultat bio bi i neriješeno, mada mi ne znamo da igramo na neriješeno, već samo na pobjedu".

Da li postoji rasterećenost zbog trenutne situacije?

"U Zvezdi rasterećenost? Šta ti misliš? To je izgovor. Mogao bih da se isplačem, da kažem žalite me, fale mi četiri igrača i oprao sam ruke. To nije moja filozofija, kao ni ovih momaka, ni ovog kluba. Fale mi četiri lidera ekipe, ali neću da tražim odstupnicu i izgovore. Znam u kom sam klubu, rezultat je taj, neće te niko pitati ko je falio, a ko nije, rezultat se gleda".