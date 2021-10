Piksija pitali o Terziću - rekao je samo dvije riječi: Selektor završio raspravu sa generalnim direktorom Zvezde!

Vjerovatno se sukob njih dvojice neće nastavljati nakon ovoga.

Izvor: MN PRESS

Gostovanjem u jednoj televizijskoj emisiji, Zvezdan Terzić je prokomentarisao Dragana Stojkovića Piksija, koji je nekoliko dana ranije pričao o izgradnji stadiona na kom će igrati reprezentacija i namještanju u srpskom klupskom fudbalu.

Generalni direktor Crvene zvezde prokomentarisao je da to nije selektorov posao, a na konferenciji za medije pred meč protiv Azerbejdžana Piksi je upitan za tu izjavu Zvezdana Terzića.

''No comment'', bilo je sve što je o temi rekao selektor i time zatvorio raspravu sa čelnikom crveno-bijelih.

Očigledno je selektor Dragan Stojković želio da ostane fokusiran na meč protiv Azerbejdžana, utakmicu koju Srbija mora da pobijedi kako bi ostala u igri za direktan plasman na Mundijal.

Nacionalni tim u utorak igra pretposljednji meč kvalifikacija za Katar, a posljednja utakmica u grupi biće i pravo finale. Orlovi u novembru gostuju Portugalu i sa tog meča će im biti neophodna pobjeda.

Podsjećamo, Zvezdan Terzić je prije nekoliko dana govorio o Piksijevoj izjavi.

''Pojavio se Piksi i priča o srpskom fudbalu. Druže, ti si selektor, bavi se reprezentacijom! Nemoj ti da komentarišeš da li ima namještanja i da li se gradi nacionalni stadion. Svako se petlja u stvari koje ga se ne tiču. Tako se na pogrešan način prezentuje javnosti'', rkeao je generalni direktor Zvezde.

Ovo je bila reakcija na izjavu Dragana Stojkovića sa konferencije na kojoj je čitao spisak igrača za oktobarske kvalifikacione mečeve.

''To je moranje, jedna zemlja mora da ima nacionalni stadion. Ne mora da se zove nacionalni, ali mora da ima objekat reprezentativnog kvaliteta. Ja bar očekujem do 2025. da ga imamo. Imao sam razgovore sa relevantnim ljudima, uvjerili su me da ćemo do 2024. to napraviti i da ćemo biti ponosni na jedan objekat te vrste'', zaključio je selektor tom prilikom i dodao:

''Nema više namještenih utakmica i sumnjivih rezultata. To je prošlost i moramo da sve učinimo da se tako nastavi. A to su sve normalne stvari, ali moramo da kažemo jer ranije nije to bio slučaj.''