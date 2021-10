Partizane, čuvaj se njihovog moćnog tandema: Za MONDO iz Belgije - sve što treba da znate o Gentu pred bitku u Humskoj!

I jedni i drugi najavljuju ofanzivnu igru, pa bismo u na stadionu Partizana u četvrtak uveče mogli da dobijemo vrlo zanimljivu utakmicu.

Vrijeme je za najveći izazov jeseni. Fudbaleri Partizana u četvrtak uveče (21.00) dočekuju belgijski Gent u meču 3. kola grupne faze Konferencijske lige, u kojem će pokušati da se stave u idealnu poziciju za osvajanje prvog mjesta u grupi B.

Ekipa Aleksandra Stanojevića igra protiv tima koji je takođe maksimalno startovao sa šest osvojenih bodova, ali i tima koji se prošle godine u Ligi Evrope nije dobro proveo u Beogradu, kada su gostovali Crvenoj zvezdi.

Šta možemo očekivati od Genta godinu dana kasnije?

U tome nam pomaže Joris Bek, belgijski novinar i voditelj podkasta "Belgian Football", koji za MONDO analizira prednosti i mane Genta, ali i otkriva zbog čega misli da je Partizan favorit u predstojećem susretu.

Trener Stanojević je na konferenciji za medije najavio ofanzivnu igru i njegovog tima i Genta, a Bek nas upoznaje sa time kako funkcioniše igra belgijskog tima.

"Hajn Vanhezebruk, njihov trener, je vrlo predvidiv po pitanju sistema igre. Sistem 3-4-3 je onaj koji praktično uvijek bira, sa ciljem da u njemu ima visokog napadača koji će biti meta saigrača, uz mnogo trčanja od strane ostalih kako bi tog centralnog napadača "hranili" loptama. U ovom timu su to ili Loran Depotr ili Srbin Darko Lemajić, u zavisnosti ko je spreman ili ko dobije prednost kod trenera", počinje Joris Bek za MONDO.

I dok su Depotr i Lemajić tačke fokusa u Gentovim napadima, Bek ističe druga dva imena kao glavne opasnosti po Partizan.

"Jedan od glavnih igrača Genta je Tarik Tisudali. Njega su doveli tokom zimskog prelaznog roka prošle sezone i radi se o igraču koji može da bude i napadač i klasično krilo. Ima odličan dribling i on je igrač na kojeg treba paziti. Tu je i centralni vezista Vadis Ođiđa Ofoe, koji je tačka oslonca u ovom timu. Gent sa njim i bez njega su dva poptuno različita tima. Ođiđa može da postiže golove, može da stvara šanse odličnim dodavanjima, fizički je moćan, ali je ironično to što je vrlo sklon povredama. Tako da u posljednje vrijeme i kada je fit, nije baš najkonstantniji igrač. U suštini, kada ima svoj dan, Ođiđa je igrač koji će napraviti razliku za cijeli tim, ali takvi dani su ređi u posljednje vrijeme", podvlači Bek.

Prošle sezone, Gent je izgubio od Crvene zvezde 2:1 u Beogradu i 2:0 u Belgiji. Sagovornik MONDA ističe da "poglavice" nisu uspjele da napreduju po pitanju njihovih mana.

"Nije se mnogo toga promijenilo u odnosu na prošlu sezonu, kada su igrali protiv Crvene zvezde. Njihove mane su kombinacija nekonstantnosti i prevelikog oslanjanja na Ođiđu. Uz to, njihova odbrana nije baš najstabilnija i napadačima je uglavnom potrebno mnogo prilika ne bi li postigli gol."

Bek ističe da bi Gent u domaćem prvenstvu morao da ređa više uspjeha.

"Jedne nedjelje oni pobijede šampiona Klub Briž 6:1 kada svaku šansu iskoriste, a onda sljedeće nedjelje zasluženo izgube od Šarlroa 2:3 uprkos tome što su imali igrača više. U Belgiji je svima jasno da nemaju tim za borbu za titulu, ali bi morali da imaju bolje rezultate i da su bolje plasirani nego što jesu, a to je šesto mjesto. Malo su pronašli stabilnosti u posljednjim nedjeljama, ali to je sve i dalje krhko."

Ipak, u Konferencijskoj ligi su njihove ambicije jasne. Prvi cilj ove jeseni je - završiti ispred Partizana.

"Gent želi da bude prvi u grupi i vide svoju šansu za to. Glavna ambicija im je da u ova dva meča sa Partizanom obezbijede bolji međusobni skor, nevažno da li bi to bile dvije pobjede ili pobjeda i remi, ili čak pobjeda i poraz. Čini se da imaju samopouzdanja da mogu to da izvedu, ali su svi oprezni. Oni su svjesni odlične forme Partizana."

Bek ističe da je u njegovim očima Partizan favorit u meču koji se igra u Beogradu, ali vjeruje da belgijski mediji stvari ne vide istim očima.

"Prošle sezone, Gent je imao katastrofalnu godinu i nisu uspjeli da osvoje nijedan bod u grupi Ligi Evrope u kojoj je realno trebalo da se bore za jedno od prva dva mjesta. To je bilo veliko razočaranje. Očigledno, i Partizan ima drugačiju sezonu od prethodne kada su izgubili od Šarlroa u kvalifikacijama, ali jasno je da je njihov učinak u Superligi izvanredan. Posebno je impresivan njihov defanzivni učinak i rekao bih da su oni favoriti u ovom meču. Vjerujem da belgijski mediji ne bi dijelili moje mišljenje, jer se Superliga Srbije i dalje smatra slabijom ligom od belgijske", zaključio je Joris Bek za MONDO.

