Trener Željezničara pred dolazak Radnika: Stiže najslabija ekipa, ali statistika je jedno a stvarno nešto sasvim drugo!

Tomislav Ivković oprezan je pred domaći okršaj sa Radnikom, zakazan za nedjelju od 15 časova na Grbavici.

Fudbaleri Željezničara u nedjelju na Grbavici dočekuju ekipu Radnika u 17. kolu m:tel Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Trener "plavih" Tomislav Ivković istakao je na pres-konferenciji da njegov tim dočekuje najslabiju ekipu Premijer lige, ali da je "statistika jedno, a stvarnost drugo".

"Radnik je pobijedio Velež u Mostaru. Ja uvijek ponavljam istu priču. Prvenstvo je nepredvidljivo i izjednačeno, Zrinjski i Tuzla siti su se odvojili za sada, sve ostalo je blizu jedni drugima. Kod kuće smo uvijek favoriti jer imamo navijače koje niko nema. Kada govorimo o utakmicama tipa protiv Posušja, Rudara, Radnika, moraš da imaš iskusne igrače da bi ti rekao da je to kiks. Samo iskusni igrači, potpomognuti mlađim igračima mogu doći na te utakmice i pobjeđivati. U tim ekipama ima igrača koji imaju 10 puta više nastupa u Premijer ligi od naših igrača. Imaju čvrstinu, agresivnost, pogotovo kada igraju kući. Zato kažem da je ovo ubrzano odrastanje za moje igrače i ovdje će se odvojiti oni koji će uspjeti i oni koji neće. Svaka im čast. To je najveći karakter koje sam ja do sada trenirao u karijeri, možda čak i sa kojima sam igrao. Dakle, karakter, ne kvalitet", rekao je Ivković.

Kapiten Samir Bekrić ističe respektuje svakog protivnika, ali da se nada da će Željezničar uz podršku navijača doći do pobjede.

"Vjerujem u ovu ekipu, možemo puno bolje, samo da prenesemo ozbiljnost i rad sa treninga na utakmice. Nadam se da ćemo u nedjelju pokazati pravo lice i doći do svog cilja, a to je pobjeda, što će ovim mladim momcima sigurno dobro doći za samopouzdanje. Težak period je iza nas, ali jedino zajedno možemo izaći ih svih problema. Pobjeda bi sigurno mnogo toga olakšala", istakao je Bekrić.

Meč na Grbavici igra se u nedjelju od 15 časova.

M:TEL PREMIJER LIGA BiH - 17. kolo

Velež – Široki Brijeg 18.00

Subota:

Sarajevo – Sloboda 15.00

Tuzla siti – Zrinjski 17.00

Nedjelja:

Posušje – Leotar 13.00

Borac – Rudar Prijedor 15.00

Željezničar – Radnik 15.00

