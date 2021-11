Partizan opet igra derbi - treći za tri nedjelje: Obradović nahvalio Budućnost, posebno Aleksandra Džikića!

Partizan i Budućnost sastaju se u 9. kolu ABA lige.

Izvor: MN PRESS

Partizanu slijedi treći derbi u roku od samo tri nedjelje. Prvi vrlo ozbiljan izazov bio je Huventud koji su pobijedili poslije drame (68:67), potom su izgubili od Crvene zvezde (56:71), a sada slijedi još jedna složena utakmica u okviru ABA lige protiv uvijek neugodne Budućnosti.

Podgoričani stižu u "Štark arenu" gdje će se u subotu od 21 čas igrati derbi kola, a iz Partizana pozivaju navijače da ih podrže u što većem broju kako bi nastavili da bilježe dobre rezultate.

"Za nas izuzetno važna utakmica. Igramo protiv tima koji igra izvanredno, posljednju utakmicu, prije par dana, odigrali su fenomenalno protiv Cedevita Olimpije", počeo je pohvalama Željko Obradović za zvanični sajt.

"Imaju kvalitet na svim pozicijama, znaju da igraju bez obzira što su im falili neki igrači. To pokazuje snagu tima koju imaju i način na koji igraju, a za to je sigurno zaslužan moj kolega, naš bivši trener, Aleksandar Džikić. iskoristio bih ovu priliku da pozovem navijače da dođu i podrže ekipu. Da u jednoj pravoj fer i sportskoj atmosferi dočekamo naše prijatelje iz Podgorice i da to bude jedna košarkaška utakmica u kojoj će svi uživati", dodao je Obradović.

Ulaznice su u slobodnoj prodaji ili se mogu nabaviti putem servisa Ticketline, a navijače poziva i Gregor Glas.

"Sigurno će biti teška utakmica za nas. Budućnost je iskusna ekipa, tu su Micov i Kobs, a predvodi ih trener Džikić. Mi ćemo raditi na našoj igri, spremiti se dobro za utakmicu sa željom da odigramo što bolje. Bez grešaka i bez miskomunikacije u odbrani", istakao je Glas.

Prethodne sezone Budućnost je dobila oba meča protiv Partizana, pred njihovim navijačima poslije dva produžetka 101:99, dok je u Podgorici bilo nešto manje dramatično 80:72.