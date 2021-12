Vidim da Partizan već slavi... Otvaraju šampanjac, prave žurke: Terzić vjeruje u Zvezdu - "Kladio bih se u jednu stvar!"

Zvezdan Terzić planira da ostane na "Marakani" i vjeruje da će Zvezda u narednih pet godina igrati bar polufinale Lige Evrope.

Izvor: MN PRESS

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić poručio je u novogodišnjem intervjuu za "Informer" da i u narednih pet godina klub vidi kao redovnog učesnika UEFA takmičenja.

I ne samo to, veliki je optimista da će Zvezda nastaviti samo da raste i pravi još veće rezultate.

"Smio bih da se kladim da će u narednih pet godina Crvena zvezda makar jednom igrati polufinale, recimo, Lige Evrope", naglasio je Zvezdan Terzić koji poručuje da se bez učešća u UEFA takmičenjima sada ne može ništa, posebno zbog finansijskog bonusa koje nose.

A gdje se Terzić vidi za pet godina?

"Ovdje, u Crvenoj zvezdi", poručio je Terzić koji je obećao da će otići na kraju sezone ako se ne osvoji titula.

"Moja je želja da budemo ovdje do kraja karijere. Sve ostale priče me ne interesuju. Ovdje se dobro osjećam, Zvezdu volim, ovo je moj prirodni ambijent i volio bih do kraja karijere da ostanem na poziciji na kojoj sam sada".

Iza igrača Crvene zvezde je vrlo uspješna sezona u Evropi. Obezbjeđen je plasman u osminu finala Lige Evrope, ali malih problema ima u prvenstvu gdje Partizan beži pet bodova na polusezoni. Terzić poručuje da se Zvezda neće predati i da je sve u njihovim rukama.

Izvor: MN PRESS

"Napravljena su dva kiksa protiv Radnika iz Surdulice. To je nedopustivo. Pokazalo se da nam je veliki broj utakmica odvukao pažnju i da smo u te dve utakmice ušli sa određenom dozom potcjenjivanja i kažnjeni smo gubitkom pet bodova. Međutim, dva derbija donose šest bodova, tako da je i dalje sve u našim rukama. Ako smo pravi i želimo da budemo šampioni, moramo da pobijedimo Partizan u obje utakmice. Već vidim da slave, otvaraju šampanjac, prave žurke. S pravom, imali su izvanrednu polusezonu, čestitam im, ali ima još mnogo da se igra", poručio je Terzić.

Generalni direktor obećao je i pojačanja.

"Naravno da Zvezda ima najkvalitetniji tim u ligi, najkvalitetniji tim u posljednjih 15-20 godina i to je mišljenje svih ljudi iz svijeta fudbala. Želja nam je da tim i dalje raste, zato i dovodimo pojačanja. Svjesni smo da nam na poziciji špica fali igrač koji traži dubinu, a to će Ohi donijeti. Imali smo problema i sa građenjem igre po desnoj strani jer 80% akcija Zvezde ide po lijevoj gde su Katai, Ivanić i Roditć. To je egzaktan pokazatelj da moramo da pojačamo desni bok. Intenzivno radimo na angažovanju desnog beka i vjerovatno agresivnog zadnjeg veznog. Dovešćemo dvojicu sigurno, a možda i trojicu-četvoricu".

(MONDO/Informer)