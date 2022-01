Puklo poslije 12 godina - više ne osjeća strast: Raskinuli bivši fudbaler Reala i španski model! (FOTO)

Atraktivna Tamara Goro otkrila razloge za prekid veze tokom koje je rodila ćerku i sina.

Nekadašnji argentinski fudbaler Ezekijel Garaj i njegova dugogodišnja devojka Tamara Goro saopštili su javnosti da više nisu zajedno. Zapravo, to je uradila ona na svom Instagram nalogu, a par je donio odluku da je najbolje da naprave pauzu jer se u njihovom odnosu izgubila strast.

Čovjek koji je tokom karijere, između ostalog, nosio dres Reala, Benfike, Zenita i Valensije sa Tamarom ima dvoje djece, a djeluje da će zbog nasljednika njih dvoje ostati u odličnim odnosima.

"Uvijek sam govorila da nemamo perfektan brak i dođu vremena kada jednostavno stagnirate kao par. Zbog toga imate dvije opcije - da završite sve ili nastavite zbog ljubavi. Mi smo se odlučili za pauzu", rekla je Tamara Goro na Instagramu, a tome je prethodila fotografija slomljenog srca.

Na Instagramu je ljubav cvjetala:

Ona je o odnosu sa Ezekijelom Garajem govorila već nekoliko puta, a posebnu pažnju izazvala je njena izjava iz marta prethodne godine. Tada je pričala o seksualnom životu u njihovoj vezi.

"Ako me pitate da li imam isti seksualni apetit kao prije, moj odgovor je - ne. Ne znam da li je to sve zbog nedostatka vremena ili nedostatka želje, ali istina je... Ne znam. Volim svog muža, ali to je tako. Ne želim, kao ranije, seks sa svojim suprugom svaki dan. Iscrpljena sam. Mislim da će se mnogi ljudi poistovjetiti sa mnom", rekla je Tamara.

Ovo je Tamara Goro, žena sa kojom je Ezekijel Garaj proveo 12 godina:

Ona je inače prepoznatljivo lice na Instagramu, a inače je radila kao model. Svojevremeno je šokirala kada je pozirala gola na snijegu, što je izazvalo lavinu komentara.