Zvezda više ne računa na Dionija! Stanković otkrio iz Turske: Francuz precrtan, a od 3 igrača očekuje mnogo!

Trener crveno-bijelih izgubio je strpljenje sa francuskim napadačem.

Izvor: MN PRESS

Dejan Stanković više ne računa na Loisa Dionija! Ovo je trener Crvene zvezde otkrio za zvanični sajt kluba u razgovoru tokom kojeg je sumirao urađeno na pripremama u Turskoj.

Francuski napadač koji je ljetos stigao na jednogodišnju pozajmicu iz Anžea imao je veoma slabu jesen, a zatim se na zimskim pripremama nije nametnuo šefu stručnog štaba. nije odigrao ni minut u nešto više od tri pripremne utakmice, pa ne čudi što je trenutno u trećem planu.

Trener crveno-bijelih fokusiraće se samo na igrače koji su uspjeli da se adaptiraju zahtjevima Crvene zvezde i koji mogu da joj donesu rezultat u proljećnim mečevima.

"Dioni je dobio priliku da se dokaže, ali se jednostavno nije uklopio. Nije ušao u ritam ni jednog trenutka od kako je sa nama. Zvezda ne može da čeka nikog. Što se prije adaptiraš na uslove to će ti biti lakše, tako da trenutno razmišljamo samo o onom što je u prvom planu", rekao je Stanković prije povratka iz Turske.

To znači da francuski napadač nije u planovima za proljećni dio sezone, gdje će minute u napadu dijeliti Ohi, Pavkov i mladi Motika koji je stigao iz Bajerna. Možda bude mejsta i za Rišaira Živkovića kao najisturenijeg...

"Kod Živkovića se vidi pomak. Ko želi da vidi, može. Živković je odradio druge pripreme sa ekipom, što mi je drago. On samo može još da napreduje. Od njega, kao i od Falka očekujem da budu naši džokeri za nastavak prvenstva. Kada je riječ o Bakajoku, on je i na prošlim pripremama pokazao da se polako vraća, ali za to je potreban kontinuitet. Minutaža treba da se zasluži. Svi oni konkurišu za tim i bitno je da su zdravi, i da su odradili dobre pripreme", zaključio je trener Zvezde.

Podsjećamo, Lois Dioni je u Crvenu zvezdu stigao kao pojačanje za evropske kvalifikacije, ali je na 17 mečeva upisao samo tri gola i tri asistencije. Bio je strijelac protiv Kairata, Šerifa i Novog Pazara, dok je asistirao na mečevima sa Novim Pazarom, Radničkim iz niša i Mitjilandom.