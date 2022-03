Uživaćemo u atmosferi Marakane, znamo šta nas čeka: Van Bronkhorst zaboravio 3:0 - Rendžers počinje ispočetka!

Trener Rendžersa Đovani Van Bronkhorst se raduje novom susretu protiv Crvene zvezde.

Izvor: Profimedia

Crvena zvezda u četvrtak hoće da napravi veliku senzaciju i ogroman preokret u revanš meču osmine finala Lige Evrope. Poslije 0:3 na gostovanju u Glazgovu, protiv Rendžersa će u Beogradu morati da budu perfektni od prvog minuta.

Poznato je koji tim će Dejan Stanković izabrati za taj izazov, Rendžers će sačekati i pakao "Marakane", a trener gostiju Đovani van Bronkhorst ističe da će njegova ekipa pokušati da zaboravi da ima veliku prednost iz prvog meča.

"Počinjemo ispočetka. Igrali smo prije nedjelju dana, ali ovo je nova utakmica. Moramo da pristupimo revanšu kao da nemamo tri gola prednosti. Moramo da budemo koncentrisani od prvog minuta i da pokušamo da budemo opasni, da se držimo našeg plana i uradimo sve što možemo u namjeri da ostvarimo još jedan pozitivan rezultat", počeo je Van Bronkhorst u najavi susreta.

"Imamo iskusnu ekipu, koja je igrala mnogo utakmica u Evropi posljednjih godina protiv jakih timova. Spremni smo za ono što nas očekuje. Naš glavni cilj sutra biće da prođemo u narednu rundu, to je veoma važno za sve nas. To će nam dodati još dvije utakmice u aprilu, ali to je ono čemu težimo - da budemo aktivni u svim takmičenjima i u finišu sezone. To je ono što žele igrači, treneri i cijeli klub."

Holanđanin ističe da će biti zanimljivo vidjeti sjajnu atmosferu u Beogradu i da očekuje da će njegova ekipa biti spremna za vatreni ambijent.

"Biće izazov za nas da izađemo na megdan snažnom rivalu u atmosferi kakva nas očekuje. Znamo šta nas čeka, na nekim stadionima je teže igrati nego na drugim, a siguran sam da nas sutra čeka sjajna atmosfera. Znamo da će publika biti neprijateljski nastrojena, ali to je nešto sa čime moramo da se nosimo. Imamo prilično iskusnu ekipu i već smo gostovali na stadionima na kojima je bila takva atmosfera. Tako je kako je, bitno je da igrači budu mentalno spremni i koncentrisani samo na teren. Biće sjajna atmosfera i moramo da uživamo u njoj", jasan je nekadašnji igrač Barselone i Arsenala.

On se na kraju osvrnuo i na Zvezdine kvalitete.

"Imamo sliku protivničkog tima jer smo gledali njihove utakmice, a još bolje smo ih upoznali kada smo se sastali sa njima i potom analizirali taj meč. Igraćemo protiv veoma dobrog rivala", zaključio je Đovani van Bronkhorst.