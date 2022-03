Imao sm razgovor sa Vlahovićem, pitao me šta mislim: Piksi otkrio šta je rekao Dušanu - Imam nos, mogu u menadžere!

"Pričali smo prije utakmice sa Katarom", rekao je selektor Srbije.

Saopštavajući spisak reprezentacije za utakmice protiv Mađarske i Danske, selektor Srbije Dragan Stojković Piksi posvetio je posebnu pažnju najtraženijem domaćem fudbaleru - Dušanu Vlahoviću. O napadaču Juventusa pričalo se cijele zime, prešao je iz Fiorentine u "Staru damu" u transferu koji bi mogao da iznosi više od 80 miliona evra, a šef struke "orlova" otkrio je da je o tome pričao sa Dušanom tokom jeseni.

"Imali smo razgovor, mislim da je to bilo dva dana pred Katar ovdje u Beogradu. U toj jednoj šetnji sam ga neformalno pitao o tome, pošto gledamo i čitamo šta se dešava. On me je pitao šta mislim i iskreno sam mu rekao da se ne bavim menadžerskim poslom, da nisam neko ko kupuje i prodaje, ali da smatram da je za njega najbolje da ostane u Italiji sljedećih par godina, jer je suviše mlad da bi sada mijenjao. Naravno, ja sada ne odlučujem o tome".

Piksijev savjet Vlahoviću je glasio - idi u Juve! Mladi centarfor je to i uradio i odlično počeo epizodu u Torinu, uprkos bolnoj eliminaciji iz osmine finala Lige šampiona u šokantnom porazu od Viljareala.

"Gdje? Pa, Juventus, naravno. Da li je poslušao mene ili ljude koji brinu o njemu, to ne znam, ali mislim da je uradio nešto dobro za sebe i za svoju karijeru, jer zaista znamo da transfer nije mali i da veliki klubovi ne kupuju tek tako, a da nisu dobro obaviješteni i da nisu imali ko zna koliko očiju da to vide na djelu. Za godine koje ima mislim da je najbolje da ostane tamo. Stvar oko Juventusa je vrlo prosta. Kad vas Juventus uzme i kad uoloži veliki napor da vas dovede, to treba poštovati, to znači da imate ogroman kapcaitet i da to treba poštovati. Sve što mu se dešava zaslužuje i zaslužio je. Kad ne budem više trener, možda budem i menadžer, imam nos", nasmijao se selektor.

"Šalim se, dobro je da on to nosi dobro na svojim leđima, jer je u žiži interesovanja, ali najvažnije je da kada dođe ovdje da je spreman da za grb Srbije da i više nego maksimum. To je meni više nego dovoljno", dodao je on.

Takođe, Stojković je upozorio da od Vlahovića ne bi trebalo očekivati golove na svakoj utakmici. Selektor je podsjetio da je Dušan i dalje veoma mlad i da bi trebalo biti strpljiv s njim.

"Po meni je izabrao dobru sredinu, Juventus je jedan od najvećih u Evropi, a u Italiji se zna. Dobar izbor u svakom slučaju. Premlad je, od njega ne treba očekivati da svaku utakmicu rješava i da da gol, dva, tri na svakoj utakmici. To je nepotrebno, ali razumijem medije i sve što se dešavalo, prelaskom u Juventus stvara se dodatni pritisak, ali s obzirom na to da mislim da ga dobro poznajem, radi se o momku koji je jako profesionalan, strahovito puno voli trening, da napreduje i njegova razmišljanja su impresivna za godine koje ima. Zaista čvrsto stoji na zemlji, što je jako dobro i što je jedan definitivan pokazatelj da će njegova karijera zaista ići samo gore. Dao on gol ili ne, to meni apsolutno ne znači ništa. On je igrač koji strahovito radi za ekipu, strahovito puno se kreće i to treneru jako puno znači, a da li će gol doći ili ne, ko to može da predvidi. U svakom slučaju, što se njega tiče sve je pozitivno."

