Neću ustuknuti, makar nikad više ne radio ovdje: Stanoje ima poruku u borbi za titulu - Idemo do koske, jače nego ikad

Trener Partizana Aleksandar Stanojević poručio je da je prvenstvo u Srbiji regularno, ali da ga neke stvari iz drugog dijela sezone brinu.

Izvor: Youtube/FK Partizan Beograd/printscreen

Fudbalere Partizana u ponedjeljak očekuje teško gostovanje u Surdulici protiv ekipe Radnika, a dan pred taj okršaj, trener crno-bijelih Aleksandar Stanojević održao je vrlo interesantnu konferenciju za medije.

Stanojević u opširnom obraćanju govorio i o Crvenoj zvezdi, i o Sudijskoj komisiji FSS, pitao se da li treba i Partizan da diže hajku, ali je govorio i o tome da će se njegova ekipa žestoko boriti za titulu prvaka Srbije.

Trener Partizana je dosta vremena posvetio priči o "vječitom" rivalu, ali je govora i o samom narednom protivniku - Radniku.

"Idemo na jedno teško gostovanje protiv ekipe koja nije primila gol od početka druge polusezone. Krećemo maksimalno mobilni i koncentrisani, sa jednim ciljem, da probamo da pobijedimo tamo", počeo je Stanojević, komentarišući tim Dušana Đorđevića.

"Izuzetno je organizovana ekipa i njihov trener ih dosta dobro vodi. Dosta dobro igraju, ne samo što ne primaju golove već su opasni i u napadu. Pobijedili su sve ove jače ekipe i odoljeli, svjesni smo da nas čeka teško gostovanje. Spremni smo za sve, znamo šta nas čeka. Jojić i Natho su pod znakom pitanja. Natho je danas trenirao, ali vidjećemo koliko ćemo moći da ih koristimo sutra", rekao je Stanojević.

Potom se priča fokusirala na trku za titulu, u kojoj Partizan ima isti broj bodova kao Zvezda. Pred kraj konferencije, Stanojević je imao šta da kaže.

"Nećemo se povući i nećemo biti nijednog trenutka da se nećemo oglašavati. Idemo do koske, nama je cilj titula i idemo da gazimo iz sve snage. Uvijek ćemo reći još jače ako nam se desi ono što se desilo protiv Napretka. To direktno utiče na regularnost, a ne na formu. Mi idemo jako, idemo do kraja i za pedalj nećemo odustati. Ja prvi neću! Nijednog trenutka neću ni prećutati. Bez obzira na bilo kakve posljedice. Idemo do koske, do kraja, jače nego ikada! Ikada", bio je emotivan Stanojević.

Na pitanje da li je uprava FK Partizan pomalo pasivna o ovoj temi, i da se uglavnom samo on oglašava, Stanojević je imao jasan odgovor.

"Ja imam podršku kluba. Šta treba, da ljudi izlaze stalno? To nije naš stil. Mi ne prijetimo da ćemo da mijenjamo, da tražimo izbore. Naš fudbal ide u dobrom pravcu, reprezentacije ide na Svjetsko prvenstvo, imamo dva kluba u Ligi šampiona, pet u Evropi. I mislim da imamo pošteno prvenstvo. Ima grešaka, ali je generalno pošteno. I mislim da je regularno, ali u drugom dijelu sezone se dešavaju stvari koje me brinu. Ali mi nećemo da pravimo medijsku hajku i histeriju. Ja neću ustuknuti ni sekunde, nego ću još jače. Po bilo koju cijenu. Makar ne radio više ovdje nikada. Ali sekunde neću ustuknuti. To da znaju svi! Svi da znaju", poručio je Aleksandar Stanojević.

