Maksimović o nagradi koju nije dobio: Zna se šta sam uradio sa Borcem!

Marko Maksimović se u intervjuu za N1 dotakao nekoliko tema - Borca, Zrinjskog, selektora Ivajla Peteva, potencijalnog angažmana u mladoj reprezentaciji BiH...

Fudbaleri Borca su u sezoni iza nas, po drugi put u klupskoj istoriji, postali šampioni BiH.

Pod komandom trenera Marka Maksimovića, crveno-plavi su nadoknadili minus od 13 bodova iz prvog dijela sezone i na kraju prvi prošli kroz cilj. Ipak, taj uspjeh nije bio dovoljan da mladi stručnjak na tradicionalnoj manifestaciji "Dan fudbala FS RS", organizovanoj prošle nedjelje, dobije nagradu za najboljeg trenera u Republici Srpskoj za prošlu godinu.

Završila je u rukama predvodnika Krupe, Vladimira Ilića, koji je sa timom iz kanjona Vrbasa izborio opstanak u m:tel Premijer ligi BiH, te igrao u finalu Kupa Republike Srpske.

"Ja sam bio u konkurenciji što se tiče izbora. Zna se šta smo mi uradili i šta je moj klub uradio u prošloj godini. Znamo šta smo učinili, a da podsjetimo, nadoknadili smo minus od 13 bodova Sarajeva u 13 utakmica. Imali samo jedan poraz u šest mjeseci, igrali Ligu šampiona protiv Kluža i bili prvi tim koji je bio žrtva gola u gostima. Po starim pravilima imali smo rezultat koji vodi dalje, ali smo ovako otišli u produžetke i ispali u posljednjoj minuti. Ja nisam bio dovoljno uporan da ubijedim ljude šta radimo dalje. Kada sam vidio da moja vizija neće biti moguća, napustio sam klub. Prije svega sam profesionalac i ja živim od toga. Ne mogu učiniti kako ćete mene gledati. Znam kako sebe vidim i šta sam uradio. Mi smo na polusezoni bili peti. Cilj je bio da pokušamo osvojiti kup i izboriti Evropu. Uzeli smo titulu, a nije mala razlika ući u Evropu i uzeti titulu. Tu je i enormna novčana razlika koju bismo dobili da smo izboriti Evropu, a i ova za osvojenu titulu. Vrijeme će pokazati šta smo uradili. Uvijek imamo priče, a ja nisam rekao da sam najzaslužniji. Najzaslužniji su igrači, iz kojih smo izvukli sve. Ljudi iz kluba su se trudili da obezbijede šta treba. Zašto to nije bilo dovoljno da nastavim, jesam otišao sam, ali je za rastanak potrebno dvoje", rekao je Maksimović u intervjuu za N1.

Nekadašnji prvotimac Borca klub je napustio nakon poraza (4:0) od sjevernoirskog Linfilda u drugom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

"Rastali smo se nakon utakmice u Irskoj gdje smo apsolutno ispali od slabije ekipe. Izgubili smo 4:0, a sedam dana ranije pobijedite Kluž tako da je ekipa u veoma kratkom periodu poprilično pala. Imate u jednom trenutku pun stadion, a onda sve nestane. To je bilo od sjaja do očaja. Nakon te utakmice mogao sam ostati još malo, ali podrška prema meni nije kakva sam zaslužio. A mislim da sam zaslužio minimum da radim dugo."

Osim Marka Maksimovića, ekipu je tokom polusezone napustilo još nekoliko nosilaca igre iz šampionske ekipe. Među njima je i tadašnji kapiten Stojan Vranješ.

"Ono za šta se ja konkretno zalažem jeste konkretan i jasan cilj. Mlad sam, imam 37 godina, a moj kapiten Stojan Vranješ je dvije godine mlađi od mene. Tako da po toj logici, da me je zdravlje poslužilo, možda sam mogao i igrati još uvijek. Smatram da mnogi klubovi nemaju viziju. Napravi se rezultat i stane. Nije problem promijeniti trenera i 20 igrača. Treba da se zna kako i zašto. Ciljevi treba da se postavljaju ne od dana do dana, nego da ih se držimo. Neka to bude malo nerealno. Naš cilj je bio da izborimo Evropu. Pošteno, radiš pošteno, trudiš se. Meni niko u životu ništa nije poklonio, ovdje pričam iz pozicije trenera koji je šampion. Pričam o situaciji da objašnjavam nekome šta je vidljivo i to me iskreno zaboli", kaže Maksimović, koji je za N1 govorio i o sjajnoj polusezoni mostarskog Zrinjskog.

"Kada gledate sa strane izgleda da se Zrinjski igra sa ligom i sjajni su. Ostavio je Jakirovića kada je izgubio Evropu nakon 10 godina. I pogledajte da li je to normalno. On radi i dalje i pravi sada rezultate, a ja s uspjehom ne radim. Mislim da su iskoristili prije svega loše stvari i u Sarajevu, Borcu i Željezničaru. Očigledno tu nisu dobre stvari. Borac je prošle sezone igrao finale kupa, izgubio na penale. Sada su ispali u četvrtfinalu. Ima klubova koji znaju šta žele, a ovi drugi i ne baš."

Maksimović je trenutno bez angažmana.

"Bilo je zanimanja i određenih ponuda, ali meni nije bilo primamljivo. Neke stvari se provlače, da treba da idem ovdje ili ondje. Trenutno sam fokusiran na završavanje licence, a bez angažmana sam poslije titule i iznenadnog odlaska. Ja sam donio odluku da odem, ali nisam želio to, situacija je jednostavno bila takva. Mislim da je cilj svim trenerima iz BiH cilj da odu van. Pomenuo bih Dragana Jovića koji je napravio veliki posao u Angoli. Mi ovdje ne poštujemo struku, a tu smo negdje krivi i mi treneri. Zvučim skroman, ali poštujem sebe i za neke stvari ne želim da pravim kompromis. Bolje stajati sa strane da dođe nešto kako treba, nego prihvatiti ponudu pod svaku cijenu."

Ima li politike u bh. sportu? "Politika kao politika, šta danas nije politika? Danas kada sam u studiju protiv nekoga sam. Za mene je politika moja porodica i ja. Moj klub i grad. To je za mene normalna stvar u današnje vrijeme. Za nekoga je to interes", kaže Maksimović.

Jedno od pitanja za Maksimovića bilo je i da li ima nepoštenih radnji u Premijer ligi Bosne i Hercegovine.

"Volio bih da više ima fudbalera i fudbalskih ljudi. Ne mora nijedan predsjednik i direktor kluba nikada igrati fudbal. Mora biti menadžer, da radi pametno, da ga zna. Ima klubova koji to dobro rade. I moj klub je i u mnogim stvarima veoma dobro radio. Borac je promijenio filozifiju, želio nešto novo. Što se tiče Borca, nažalost kod nas ljudi nisu naučili rastati se prijateljski. Ako odeš odmah si protiv, a kada dođem kod vas znate kako to ide", rekao je Maksimović.

Ne smatra da će biti prozvan da je na bilo čijoj strani, a protiv kluba.

"Ja znam čiji sam. Moj otac je Mićo Maksimović, a drugi ako kažu da sam njihov znajte da laže."

Osvrnuo se Maksimović i na rad selektora reprezentacije BiH Ivajla Peteva, koji se ovih dana sprema sa bh. selekcijom za prijateljske mečeve u Zenici protiv Gruzije i Luksemburga.

"Što se tiče Peteva treba da budemo pošteni i kažemo da je veoma loše primljen što se tiče većeg dijela javnosti. Ljudi su priželjkivali drugog kandidata. Došao je momenat nakon Francuske kada se vratila vjera i dobio je podršku. Nakon toga stižu loši rezultati protiv Finske i Ukrajine, ispali smo i ponovo je izgubio podršku. Ima i pozitivnih stvari, ali definitivno niko nije bezgrešan. Rekao je i sam da će odgovarati kome treba za sve urađeno. Ja nemam problem reći mišljenje, ali svakog kolegu poštujem, a pogotovo onoga ko je uspješniji od mene. Od Peteva prije mogu da naučim, nego što mu dam savjet. Kažem vam iz mog primjera, ja sam napravio uspjeh, a ne radim."

Ne isključuje Maksimović mogućnost da jednog dana postane selektor mlade reprezentacije BiH.

"Što se tiče mlade reprezentacije, to me vraća u period kada sam igrao za nju. To je bila jedna sjajna generacija sa Džekom, Ibričićem, Salihovićem kada su nas dvije minute dijelile do odlaska na Evropsko prvenstvo. Najbliži smo bili da odemo tamo. Primili smo gol u posljednjim minutama na koševu. Neke stvari u BiH idu po ključu i zna se kako ide. Sada to pripada narodu iz kojeg ja dolazim. I kada bi savez mijenjao selektora, a ne znam i da li će, ne vidim iskreno bolje opcije osim mene. Nije bilo kontakata, medijskih provlačenja jeste, ali da sam dobio ponudu ne. Ako slušam priče sa strane znam kako je selektoru, ali mislim da imam i energiju i znanje da odvedem reprezentaciju tamo gdje nisam uspio kao igrač", zaključio je Maksimović razgovor za N1.

