Zrinjski igra posljednju utakmicu pred svojim navijačima: "Plemići" dočekuju Leotar sa kadrovskim problemima

Utakmicu Zrinjskog i Leotara najavio je glavni strateg mostarskog tima Sergej Jakirović

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski

Fudbaleri Zrinjskog sutra od 19 časova igraju posljednju utakmicu na domaćem terenu u ovoj sezoni, a protivnik će im biti ekipa Leotara. Utakmicu sa Trebinjcima najavio je trener "plemića" Sergej Jakirović.

"Posljednja utakmica ove sezone pred našim navijačima i želimo se oprostiti s pobjedom. Želimo odigrati dobru utakmicu da odigramo koju dobru akciju, postignemo golove. Imamo malo kadrovskih promjena, ali opet imamo 15 igrača u kadru za utakmicu, plus dva golmana. Tako da ćemo nešto složiti kako bi odigrali dobru utakmicu kao što smo odigrali 90 posto slučajeva ove sezone.Očekujem rasterećenog protivnika koji će se doći nadigravati da odigramo neku fer i konkretnu utakmicu. Ne očekujem neki njihov bunker, imaju dobar niz pobjeda i žele to nastaviti. Ipak, igraće se koliko Zrinjski dozvoli i to je uvijek tako", rekao je Jakirović.

Jakirović je govorio o borbi za opstanak u Premijer ligi BiH i dodao kako vjeruje da je Posušje riješilo pitanje opstanka i da je Rudar Prijedor u jako teškoj poziciji.

Na pitanje da li je neko najavio da će napustiti Zrinjski u bliskoj budućnosti, Jakirović je kratko poručio:

Niko nije najavio odlazak za sada te vjerujem da ćemo u sezonu ući kompletni.

Glavni strateg mostarskog tima govorio je o sinoćnjem finalu Kupa BiH u kojem je Velež nakon boljeg izvođenja jedanestereca podigao trofej osvajača Kupa.

"Sarajevo je bilo bolje prvom poluvremenu, u drugom je Velež malo proigrao. Sarajevo je bilo možemo reći bliže tom trofeju, ali eto na kraju nakon penala Veležu je imao više sreće ili znanja", zaključio je Jakirović.