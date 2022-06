Real ne može da dovede Brazilce, Argentince i Mbapea: Imaju 350 miliona evra, ali oni su ovog ljeta "zabranjeni" za njih

Real Madrid ima novca koliko želi, ali će na jednu grupu fudbalera morati da zaboravi.

Real Madrid je izuzetno dobro poslovao prethodnih godina i zbog toga imaju novca na pretek, a nezvanične informacije iz Španije govore da će imati da potroše čak 350 miliona evra ovog ljeta!

Ne samo da su pametno kupovali i prodavali u prethodne tri godine, nego ih napuštaju Garet Bejl, Isko i Marselo koji su imali vrlo jake plate, tako da mogu da dovedu sve igrače koje žele - sem Kilijana Mbapea. Odnosno, ne završava se tu spisak, nego se to odnosi na Argentince, Brazilce...

O čemu se tačno radi? Prema pravilima prvenstva Španije, klubovi ne smiju da na terenu imaju više od trojice fudbalera koji ne posjeduju pasoš EU zemalja.

Trenutno, to su Eder Militao, Vinisijus i Rodrigo, sva trojica Brazilci, a niko od njih sve do januara neće moći da uzme špansko državljanstvo. To komplikuje situaciju i mladim igračima kao što su Takefusa Kubo i Rejnijer, koji će morati opet na pozajmicu, a ujedno smanjuje i listu potencijalnih pojačanja.

Real Madrid može da dovodi igrače iz evropskih zemalja koje nisu u EU, što je recimo "plus" kod Luke Jovića i Andreja Lunjina, ali to znači da "kraljevski klub" neće dovoditi Argentince, Brazilce, Urugvajce, igrače iz Afrike...

Već je pristigao Oreljen Šuameni iz Monaka, koga je Real Madrid platio fiksno 80 miliona evra, s tim da transfer može da poraste i do čitavih 100, dok su im potrebna pojačanja i u napadu. Vidjećemo kome će se okrenuti nakon što ih je odbio Mbape, manje je rješenja nego što su mislili.

