Golgetera Partizana još boli: Nije normalno da sa 98 bodova ne osvojite titulu!

Rikardo Gomeš je na pripremama Partizana za novu, ali se i dalje osvrće na staru sezonu, ističući da je crno-bijelima nedostajala hemija u finišu borbe za titulu.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Partizana su u Sloveniji gdje trenutno obavljaju pripreme za novu sezonu. Novi trener Ilija Stolica je tamo dočekao dvojicu novih pojačanja - Zlatana Šehovića, a potom i Aleksandra Filipovića - a crno-bijeli se za to vrijeme dovode u vezu i sa Strahinjom Pavlovićem.

Međutim, dok Partizan ima svoju "nemoguću misiju" po pitanju dovođenja reprezentativca Srbije, Rikardo Gomeš i dalje ne može da prežali da njegova ekipa prošle sezone nije osvojila titulu prvaka Srbije.

Rikardo Gomeš prošle sezone oborio klupski rekord Partizana po broju golova u jednoj sezoni u svim takmičenjima, a sada je spreman za nove izazove.

"Osjećam se dobro iako je ovo najteži dio sezone za svakog fudbalera, ali je takođe veoma važan, jer je to baza za prvi dio takmičenja u ligi i Evropi, za koji moramo da budemo spremni. Nije mi problem što sada manje radimo sa loptom, sve se to ponavlja godinama unazad i shvatam to kao nužnu obavezu svakog profesionalca. U bilo kom sportu, ne samo u fudbalu. Mogu da vam se zakunem, zadovoljstvo mi je što sam ovdje, što sam dio Partizana. Ovaj klub je moja kuća", rekao je Gomeš za zvanični sajt kluba.

Fudbaler sa Zelenortskih Ostrva kaže da i dalje ne zna da objasni kako je Partizan ostao bez titule u nedavno završenoj sezoni.

"Ne mogu da objasnim šta se dogodilo, jer nije normalno da osvojite 98 bodova u sezoni, a da ne osvojite titulu. Ne mogu da kažem: zaslužili smo, jer naprosto nismo osvojili. Po mom mišljenju onaj ko je zaslužio ju je i osvojio, ali je teško prihvatiti poslije duge sezone i svega što se dogodilo, da nismo na kraju prvi prošli kroz cilj. Ali, to je fudbal. Bili smo fokusirani u većem djielu godine, ali na kraju nismo uspjeli i teško je to prihvatiti. Meni je teško, teško je i svima drugima u timu, uvjeren sam u to."

Rikardo kaže da ima osjećaj kao da stvari nisu isto funkcionisale u drugom dijelu sezone kao što je to bilo u prvom.

"Nešto se promijenilo u drugom delu sezone. U prvom dijelu smo, čini mi se, bili više povezani međusobno, dok smo u drugom dijelu pomalo izgubili i tu povezanost i moć i međusobnu hemiju generalno. To je bila naša prednost, bili smo složni od prvog dana, riješeni da zajedno istrajemo do kraja, ali se nešto promijenilo u nastavku. Da me sada pitate šta se promijenilo, ne znam da vam odgovorim precizno", rekao je Gomeš.

