"Ovo je naša najbolja utakmica!" Lalatović poslije pobjede nad Mađarima: Svih 90 minuta smo "mljeli" protivnika!

Trener Borca analizirao je, osim meča sa Zalaegeršegom, kompletne pripreme odrađene u Sloveniji.

Izvor: Nikola Kulaga/FK Borac

Fudbaleri Borca savladali su ekipu Zalaegeršega rezultatom 2:1 u posljednjoj kontrolnoj utakmici na pripremama u Sloven

U razgovoru za zvanični sajt kluba, trener Nenad Lalatović analizirao je kompletne pripreme u "deželi", koje su trajale od 18. juna.

"Mogu da budem zadovoljan, prevashodno, što se niko nije povrijedio. Imali smo stvarno jedne teške pripreme, žao mi je što nisam imao više vremena, fali mi još dvije nedjelje da bi to sve djelovalo kako ja želim. Ali, ovih 20 dana smo iz utakmice u utakmicu bili sve bolji i bolji. Moram da kažem da smo protiv Vojvodine odigrali jako dobru utakmicu, druga protiv Gorice nije bila na nivou na kojem treba, ali znao sam te druge ili treće utakmice tokom priprema da gubim i 4-5:0, zato što ja tu ne štedim igrače, ne zanima me rezultat. Igrači ulaze da igraju iz velikih napora, igramo protiv jakih protivnika koji su bili svježiji od nas. Druga utakmica nije bila na nivou, ali to je očekivano, sa moje strane. Znao sam da će to biti tako. Treća utakmica protiv Celja, koje juri titulu, koje je prije dvije godine bilo šampion, taj klub drže Rusi, mislim da smo odigrali sjajnu utakmicu, a danas je bio 'šlag na tortu'. Gubili smo 1:0, preokrenuli rezultat, imali još 3-4 stopostotne šanse i ovo je naša najbolja utakmica. Kako vrijeme odmiče, dižemo se, sve smo bolji i drago mi je zbog mojih igrača da vide da mogu da preokrenu i kad gube rezultat. Svih 90 minuta smo 'mljeli' protivnika, na kraju uspjeli da preokrenemo rezultat i da ih pobijedimo", rekao je Lalatović, istakavši da u glavi već ima startnu postavu.

"Sigurno da imam, ali moram da kažem da sam zadovoljan sa svim igračima podjednako, i koji počnu i koji uđu sa klupe, stvarno daju veliki doprinos. Borac je veliki klub, kad sam došao ovdje došao sam baš zbog toga i zato što volim Republiku Srpsku i Banjaluku i nadam se da se da ćemo se svi zajedno, uz pomoć navijača koje ovom prilikom pozivam da dođu u što većem broju u Modriču, radovati prolasku u drugo kolo."

Vidi opis "Ovo je naša najbolja utakmica!" Lalatović poslije pobjede nad Mađarima: Svih 90 minuta smo "mljeli" protivnika! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: FK Borac/Nikola Kulaga Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: FK Borac/Nikola Kulaga Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: FK Borac/Nikola Kulaga Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: FK Borac/Nikola Kulaga Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: FK Borac/Nikola Kulaga Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: FK Borac/Nikola Kulaga Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: FK Borac/Nikola Kulaga Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: FK Borac/Nikola Kulaga Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: FK Borac/Nikola Kulaga Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: FK Borac/Nikola Kulaga Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: FK Borac/Nikola Kulaga Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: FK Borac/Nikola Kulaga Br. slika: 12 12 / 12 AD

O samom rivalu, Lalatović kaže:

"Igramo protiv ekipe koja nije aktraktivna, ali u špicu imaju čovjeka koji možda igra svoju najbolju polusezonu. Dva dobra krila, Poljak iza polušpica i dva zadnje vezna, defanzivna, jako dobra. Ako im postoji slabija strana, možda je to zadnja linija. Ili gube ili pobjeđuju sa 1:0, u ful sezoni su, mi tek počinjemo prvenstvo. To će biti naša prva utakmica, sa novim trenerom i igračima, novim stručnim štabom, jedan novi Borac. Igra se u 18.00 časova, neće biti lako, biće vrućina, ali sam siguran da ćemo dati maksimum i da će naši navijači biti ne dvanaesti, nego trinaesti igrač u Modriči i da ćemo svi da se ujedinimo i dođemo do te pobjede."

Ekipa će se po povratku u Banjaluku ponovo okupiti u subotu.

"Nakon veoma napornih priprema, dobiće dva slobodna dana da budu sa porodicama. Od subote se pripremamo u mikrociklusu od pet dana, gdje ćemo trenirati svaki dan od 18.00 časova, kad se i odigrava utakmica protiv ekipe sa Farskih Ostrva", zaključio je Lalatović.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!