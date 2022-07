Faruk Hadžibegić "puca" od optimizma: Zašto Zrinjski, Velež i Tuzla siti ne bi ušli u Konferencijsku ligu?

Legendarni fudbaler vjeruje da je vrijeme da bh. klubovi naprave iskorak na evropskoj sceni.

Nakon eliminacije Borca sa evropske scene, o kojoj je ove subote emotivno govorio trener Nenad Lalatović, BiH je ostala sa tri predstavnika u evropskim takmičenjima, preciznije u Konferencijskoj ligi.

Zrinjski će odmjeriti snage sa Tiranom, Velež će u dvomeču ukrstiti koplja sa predstavnikom Malte Hamrun Spartansima, dok će veoma težak posao imati debitant Tuzla siti, kojeg čekaju dva duela sa AZ Alkmarom, jednim od najboljih holandskih klubova.

Nastupe bh. klubova u evro-kupovima prokomentarisao je, za Dnevni avaz, legendarni Faruk Hadžibegić, koji ne krije žal što Borac nije sačuvao prednost od dva gola iz prve utakmice.

"Bilo je prostora za to, ali takav je fudbal. Zbog toga i jeste toliko interesantan. Nažalost, ovaj put protiv nas. Poraz i eliminacija Borca na Farskim Ostrvima je opomena svim našim klubovima koji su u Evropi. U evropskim kupovima nema lagane utakmice. Drago mi je što je Tuzla siti, u svom debiju u Evropi, postigla uvjerljivu pobjedu od 6:0", rekao je Hadžibegić, koji o predstojećim evropskim obavezama bh. klubova ističe:

"Veležu želim svu sreću svijeta, našim Rođenim. Mislim da imaju kapacitet i kvalitet da prođu dalje. Tuzlaci imaju teškog protivnika, ali moramo igrati i sa takvim, ako hoćemo da napravimo korak naprijed. To su utakmice gdje naši timovi nemaju šta izgubiti, jer nismo favoriti. Vjerujem da naši timovi imaju želju i kvalitet da napreduju. Jednostavno, krajnje je vrijeme da naši klubovi naprave iskorak u Evropi. Zašto ne bi Velež, Tuzla siti i Zrinjski ove godine izborili nastup u Konferencijskoj ligi? Klubovi iz komšiluka su to davno napravili, pa zašto to ne bi ove godine uradili i mi", poručuje Hadžibegić.

