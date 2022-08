"Ronaldov potez je nedopustiv"! Burno u Junajtedu, trener je bijesan na Kristijana: To ne smije da radi, mi smo tim!

Trener Mančester junajteda Erik Ten Hag ljut je na Kristijana Ronalda zbog jednog poteza.

Izvor: YouTube/Manchester United/Printscreen/Profimedia

Kristijano Ronaldo izazvao je i bijes trenera Erika Ten Haga. Njegov potez na prijateljskom meču protiv Rajo Valjekana izazvao je reakcija svih ljudi u klubu.

On je prije završetka utakmice odlučio da napusti stadion i da ode kući. Navijači su ga uslikali, što je bila dodatna potvrda da stvari u klubu ne funkcionišu i da želi da napusti "Old Traford". Sad se javio i šef stručnog štaba.

"Ronaldo je propustio pripremnu turneju zbog ličnih razloga, sada mora to da nadomjesti i da trenira. Znam da svi pričaju o tome, ali je mnogo ljudi otišlo kući ranije, da li to osuđujete? Ne. Ali je i to neprihvatljivo za sve. Rekao sam i njima da je nedopustivo, jer smo mi tim. Morate da budete tu do kraja", rekao je Ten Hag za holandske medije.

Odavno stvari ne funkcionišu kako treba unutar kluba. Menadžer portugalskog fudbalera Žorž Mendeš nudi ga evropskim klubovima već neko vrijeme. Problem je što niko ne želi da ga dovede i da napravi probleme unutar ekipe.

Navodno je Ronaldo poslije sastanka ponudio Junajtedu da produži ugovor, ali da ga puste na pozajmicu ove sezone kako bi igrao u Ligi šampiona, pa da se vrati sljedeće sezone ako klub uđe u elitno takmičenje...