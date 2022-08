"KOLIKO VAS JE, DVOJICA?!?" Lalatović poslije pobjede "pecnuo" novinare: Da sam odigrao neriješeno bilo bi vas 15!

Trener Borca čestitao svojoj ekipi na trijumfu, ali se prije toga u svom stilu osvrnuo na "posjetu" na zvaničnoj konferenciji za novinare poslije utakmice.

Banjalučki Borac upisao je danas drugu prvenstvenu pobjedu savladavši Igman 1:0 pogotkom Tatara u četvrtom minutu sudijske nadoknade.

U posljednjim trenucima crveno-plavi su konačno slomili otpor protivnika i Banjalučani su nakon nekoliko promašenih „zicera“ i vađenja lopte sa gol-linije Igmana stigli do pogotka vrijednog tri boda.

Trener Nenad Lalatović poslije utakmice čestitao je svojoj ekipi na zasluženoj pobjedi, ali se prije toga u svom stilu osvrnuo na "posjetu" na zvaničnoj konferenciji za novinare.

Naime, na konferenciji za novinare održanoj na stadionu Mlakve u Novom Gradu, gdje Borac igra kao domaćin zbog renoviranja terena u Banjaluci, bila su prisutna dva novinara, među kojima i novinar MONDA, a to je malo zasmetalo temperamentnom treneru, koji se proteklih nedjelja našao na udaru kritika javnosti zbog loših rezultata.

"Pozdravio bih vas sve prisutne, koliko vas ima? Dvoje! Nema veze, dva novinara, i to je nešto! Jer obično mi kad izgubimo utakmicu ili odigramo neriješeno ima vas 15. A vi ovdje ste pravi, zato što ste tu i kad se gubi i kad se pobjeđuje. A ovi kad se pobijedi njih nema nigdje, oni su sad pobjegli, nisu željeli da dođu. Da sam danas odigrao neriješeno došli bi da mi skidaju glavu i pričaju svašta", rekao je Lalatović, nakon čega je pričao o samoj utakmici.

"Čestitam mojim igračima na drugoj uzastupnoj pobjedi protiv dobre ekipe. Ja sam rekaoranije da su oni nezasluženo izgubili od Širokog i da će namučiti mnoge ekipe. Mi smo u prvom poluvremenu imali neke dvije šanse, mogli smo da postignemo pogodak. U drugom poluvremenu Kulašin je imao jedan na jedan sa golmanom, pa Mrkaić, nismo uspjeli da damo gol jer su se oni fenomenalno branili. Imali su dobru tranziciju i mogli su dva puta da nas kazne ali su bili brzopleti, kao što smo i mi bili danas. Bog nas je nagradio da postignemo taj pogodak, ako smo bili bolji, bili smo za taj jedan pogodak", ocijenio je Lalatović.

"Premijer liga je jaka liga, svako svakog može da pobijedi, ne kao u Srbiji. Prvo poluvrijeme je bilo stvarno nemoguće igrati, trčati na nivou na kojem smo trebali da igramo. Jedva čekam da igramo na svom stadionu, da će ti radnici da to završe i da treniramo i igramo u Banjaluci na svom terenu“, dodao je on.

Lalatović je objasnio i svoje zamisli kod izmjene kada je izveo brzonogog Envera kulašina i odlučio se da napada sa dva špica i drugačije posloženim veznim redom.

"Da, bila je to taktička ideja. Njegova brzina nije mogla da dođe do izražaja u ovakvoj situaciji gdje se ekipa vrati nazad i brani, gdje je ta dubina 15 metara. U Posušju je bilo drugačije, imao je 40 metara i tu onda više dolazi do izražaja brzina. Više sam sada htio da igram sa tehničkim igračima, koji su jaki na lopti koji mogu da idu na kontre da centriraju, a ubacio sam i drugog napadača, dok su Popara i Bega čuvali ileđa. Tatar je taj igrač koji 'luta' to je bila moja ideja . Htjeli smo sa dva moćna napadača da ih pritisnemo i spuštamo te lopte. Slažem se da ekipi Borca trebaju minimum još dva brza igrača i to tražim od uprave, koja stvarno trudi se da ispuni moje zahtjeve“.

On je istakao da je ovo izuzetno važna pobjeda nakon svega što se dešavalo u prethodnom periodu.

"Mi nismo zaslužili dva penala protiv Farskih ostrva, dva gola protiv Sarajeva, ali smo mi sami sebi davali golove, pravili penale. Dosta puta nas Bog nije nagradio, danas nas jeste. Kolegi još jednom želim mnogo sreće, ima dobru ekipu i dobro radi. Da je uzeo bod ne bilo nezasluženo.Velika pobjeda za nas u ovom trenutku, znači nam na samopouzdanju i idemo opet po pobjedu na gostovanju", zaključio je Lalatović.