Zvezda čeka Makabi u paklu Marakane! Karata je već malo - planulo je 35.000 ulaznica!

Crvena zvezda će imati ogromnu podršku na meču protiv Makabija.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Crvena zvezda u utorak od 21 čas igra revanš utakmicu plej-ofa kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Makabija, a uprkos porazu u prvom susretu u Izraelu (3:2) interesovanje navijača je ogromno!

Svi žele da gledaju uživo meč u kome se odlučuje sudbina i u kome Crvena zvezda može da dođe do grupne faze Lige šampiona, tako da je do petka ujutru prodato više od 35.000 ulaznica. Sve ukazuje na to da će stadion biti rasprodan, a iz kluba procjenjuju da bi to moglo da bude do kraja vikenda.

"Procjena je da će cijeli stadion biti rasprodan u roku od dva dana Upravo zbog toga, kupite vašu kartu što prije, kako biste mogli da uživate u crveno-bijelom spektaklu", poručuju iz Crvene zvezde.

Ulaznice možete kupiti na blagajnama u petak od 10 do 19 časova, dok će blagajne u subotu raditi od 11 do 16 časova.

Cijene su sljedeće: Zapad - 2400 dinara, Istok - 2000 dinara, Sjever/Jug - 1000 dinara, a sezonske će takođe važiti za predstojeći meč sa Makabijem, dok strani državljani neće moći da kupe ulaznice.

"Ono što je posebno važno za ovu utakmicu i za sve one sa ulaznicama je da se sprema velika crveno-bijela koreografija. Oni koji imaju kartu za sjever i jug treba na meč da dođu u bijelim, a oni sa ulaznicom za istok ili zapad u crvenim majicama, kako bi još jednom napravili atmosferu o kojoj će se dugo pričati", saopštili su iz Crvene zvezde.