Dragiša Binić otkrio namještaljku, pa ostao bez teksta: Znaš koliko ih briga?

Dragiša Binić je aktere utakmice obavijestio da zna da spremaju namještaljku, ali to nikoga od njih nije interesovalo.

Izvor: MN PRESS

Legendarni srpski fudbaler Dragiša Binić bio je svojevremeno zaposlen u Fudbalskom savezu Srbije (FSS) kao komesar za regularnost takmičenja, a u podkastu "Sport Light" ispričao je o neverovatnoj situaciji kada je saznao da će dva superligaša odigrati namještenu utakmicu.

U pitanju je sada već čuveni duel Spartaka i Radničkog iz Niša iz sezone 2017/18, zbog koje je arbitar Srđan Obradović čak i osuđen, a u kome smo vidjeli dva penala za domaćina, od kojih jedan bez ikakve dileme može da uđe na listu "najtragikomičnijih" svih vremena. Binić ističe da je dobio informaciju da se sprema namještaljka, ali da je uprkos svojoj funkciji i imenu - bio potpuno nemoćan da je spriječi.

"To sam vidio, utakmica u Subotici. Spartak- Radnički Niš. Tu noć ja cijelu noć na telefonu. Objašnjavam da ne može to tako. Da sam dobio dopis, tačan rezultat, kako ide rezultat. Suspendovaće nam ligu. Uništiće nas, nemojte da radite to", rekao je Binić koji je dodao da je akterima meča govorio da se drže fer-pleja, ali uzalud.

"Odem u svlačionicu, kod gosta, kod domaćina, kod sudije… Znaš koliko to njih interesuje? Oni to tjeraju tako. I ja dobio sam i nekih, da ne pričam koliko sam prijava dobio. I na svaku reagujem. Nisam uspio. Dok nisam vidio da su svi u kombinaciji. To je tako maha uhvatilo, to je strašno", dodao je Dragiša Binić koji je za vrijeme funkcije komesara za regularnost bio i pod velikim pritiskom Crvene zvezde i Partizana koji su se konstantno prepucavali saopštenjima.

Podsjetimo, Srđan Obradović je izbačen iz srpskog fudbala i potom uhapšen zbog umiješanosti u namještanje utakmice Spartaka i Radničkog, osuđen je na 15 mjeseci zatvora, ali je u martu ove godine oslobođen optužbi.