Odigrao je doktorski! To je fudbalska disertacija: Saša je oduševio Piksija na "Marakani" - sve to sam znao!

Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi oduševljeno govorio o vezisti Saši Lukiću, koji je dao prelijep gol protiv Švedske.

Vezista reprezentacije Saša Lukić dao je sjajan gol u pobjedi Srbije protiv Švedske, a selektor Dragan Stojković je poslije meča biranim riječima govorio o njegovom kvalitetu. "Ovo sve što se dešava sa njim i ovaj prelijep gol... To sam znao", rekao je Stojković o asu Torina. Saša je oduševio sve na "Marakani" kada je u 70. minutu sjajno šutirao i na asistenciju Darka Lazovića dao gol za pamćenje.

"Znao sam da on posjeduje fantastične kvalitete kao fudbaler i kao jedan ozbiljan momak. Puno povjerenja imam u njega i njegovu igru, u njegovu fudbalsku inteligenciju. A ovo što se večeras desilo je jedna fudbalska disertacija. To je zaista nešto fenomenalno kad postignete takav prelijep gol. To ne može svako i drago mi je zbog njega da se upisao u strijelce. Ali bez obzira da li je dao gol, odigrao je doktorski i nije mu prvi put", rekao je selektor Stojković na konferenciji za novinare.

Saša Lukić je nastupio 31. put u dresu Srbije i dao je drugi gol, kojim je pokazao da se nalazi u sjajnoj formi pred utakmicu odluke srpske reprezentacije u Ligi nacija protiv Norveške u utorak, a potom i za Svjetsko prvenstvo u novembru. S obzirom na to da je debitovao za "A" tim u septembru 2018. poslije Mundijala, Svjetsko prvenstvo u Kataru biće prvo veliko takmičenje za pouzdanog vezistu u dresu Srbije. Pogledajte njegov fenomenalan gol protiv Švedske:

Saša Lukić

