Ispovijest radnika koji je bio najbliži nastradalom kolegi 2018. godine.

Izvor: Youtube/MetalGlass/printscreen

Svjetsko prvenstvo u Kataru sve je bliže, a organizacija najvećeg fudbalskog događaja u ovoj zemlji prethodnih godina izaziva mnogo kontroverzi. U medijima se često pominje da je nekoliko hiljada radnika iz Azije izgubilo živote tokom izgradnje stadiona, a među poginulima nalazi se i jedan Englez. Zek Koks (40) poginuo je tokom renoviranja stadiona Kalifa, a njegovu smrt je katarskim vlastima i britanskim medijima detaljno prepričao njegov kolega sa gradilišta.

Kao razlog pogibije u službenim izvještajima sa gradilišta, ali i u dokumentima koja je potpisao mrtvozornik navodi se da je Koks radio sa neadekvatnom opremom. Užas koja su ga držala na velikoj visini bila su istrošena i nije trebalo da se koriste, pa u trenutku njihovog pucanja engleskom radniku nije bilo spasa... Grejem Vans dao je sve od sebe da pomogne prijatelju, a kao najbliži Koksu u trenutku smrti taj trenutak se pretvorio i u njegov lični pakao!

"Razgovarao sam sa njim nekoliko minuta prije nego što je pao. Pokušao sam čak i da uhvatim konopac koji je pukao. Moje ruke su bile krvave, imao sam modrice i rasjekotine zbog tog konopca, ali policija u Kataru sa kojom sam razgovarao nakon njegove smrti za to nije marila. Bio im je potreban neko koga će okriviti", rekao je 2018. godine Južnoafrikanac Grejem Vans, drugi radnik sa gradilišta. Pogledajte nove stadione u Kataru:

Vidi opis Gledao sam kako umire, padao je 40 metara! Pogibija na stadionu za Svjetsko prvenstvo u Kataru Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Road to 2022/Printscreen Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: Twtitter/printscreen/@roadto2022en Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: YouTube/Road to 2022/Printscreen Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: Youtube/printscreen/Road to 2022 Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: YouTube/Front Runner/Printscreen Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: YouTube/Front Runner/Printscreen Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: Youtube/printscreen/Dubai Legend Group Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: Youtube/printscreen/Dubai Legend Group Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: Youtube/printscreen/MetalGlass Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: Youtube/printscreen/MetalGlass Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: Youtube/printscreen/MetalGlass Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: Youtube/printscreen/MetalGlass Br. slika: 12 12 / 12 AD

Iako su intervni izvještaju sa gradilišta pokazivali da Grejem nema nikakve veze sa pogibijom njegovog kolege, vlasti nisu marile za to. On je deset mjeseci proveo u pritvoru, dok su organi reda pokušavali da nađu dokaze kojim bi ga okrivili za smrt kolege. To vrijeme opisuje kao najgori dio svog života, "godinu dana pakla" prije nego što je oslobođen.

Koks je pao sa 40 metara visine tokom renoviranja stadiona Kalifa u Dohi, mjesta na kojem će se u novembru igrati utakmice Svjetskog prvenstva. Ovaj objekat izgrađen je 1976. godine, a u posljednjih 20 godina dva puta je renoviran. Između 2014. i 2017. godine na njemu su izvođeni radovi kako bi bio pripremljen za Svjetsko prvenstvo, a na njemu će se odigrati osam mečeva Mundijala. Reprezentacija Engleske će baš na tom mjestu 21. novembra igrati protiv Irana, dok će na ovom stadionu biti odigran i meč za treće mjesto!

(MONDO)