Za jedne je genije, a drugi ga zovu "đubre": Pogledajte šta je Van Dajk uradio dok je sudija razmišljao o penalu (VIDEO)

Virdžil van Dajk će učiniti sve da njegova ekipa dođe do tri boda, što je pokazao i prethodne večeri na "Enfildu".

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Liverpul se vratio na pobjednički kolosijek tako što je u svega tri dana "tukao" Mančester siti (1:0) i potom Vest Hem (1:0), ali da bi došli do pobjede nad "čekićarima" bili su im neophodni i prljavi trikovi. Istina, Liverpul je bio bolji skoro čitav meč i vodio je još od 22. minuta golom Nunjeza, ali teško da bi došli do tri boda da se odbrana nije istakla, posebno na kraju prvog polvuremena kada je dosuđen penal za Vest Hem.

Iako je Alison Beker "krunisan" u junaka pošto je odbranio šut Džaroda Bouena, tek kasnije je primijećeno da je udio u tome imao i Virdžil van Dajk koji će učiniti sve kako bi njegov tim došao do pobjede...

Tako je Van Dajk prišao bijeloj tački dok se čekala odluka o jedanaestercu. Sudija je dobio znak iz VAR sobe i svi su bili usmjereni ka njemu, gledali su kakvu će odluku donijeti, dok je za to vrijeme Van Dajk suptilno otišao do bijelog kruga i na njemu petom napravio rupu. Nije primijetio to niko od fudbalera Vest Hema, čak je pitanje da li su vidjeli i njegovi saigrači iz Liverpula, ali čini se da je pomoglo.

Bouen nije lansirao loptu preko gola, ali nije ni najbolje šutirao, tako da je Alison lako "skinuo" udarac i ostavio Liverpul u vođstvu, a istim rezultatom koji je pred poluvrijeme bio aktuelan (1:0) - završio se i meč.