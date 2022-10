Pitao sam sudiju, rekao mi je "To je već prošlost": Petrić surovo iskren: Ništa nismo zaslužili u ovoj utakmici!

Partizanov trener govorio oštro i iskreno poslije poraza u Nici

Izvor: TV Arena sport

Partizan je izgubio u Nici(1:2), propustio prvu šansu da "ovjeri" evropsko proljeće i prepustio domaćinu prvo mjesto na tabeli uoči posljednjeg kola. Francuzi su dva puta vodili, golovima Nikole Pepea u 29. minutu i Marka Lemine u 77, a u međuvremenu je Rikardo Gomeš golom u 74. dao kratkotrajnu nadu Beograđanima. Ipak, kada podvuče crtu, trener srpskog tima Gordan Petrić iskreno ocjenjuje da njegov tim nije ni zaslužio bod.

"Ovaj rezultat nam delimično komplikuje posao, ali imamo utakmicu u Beogradu. Nismo zaslužili da uzmemo ništa u Nici, bili smo lošiji na pasu, mnogo čistih lopti smo izgubili, kao da smo se uplašili. I da smo završili neriješeno, bilo bi nerealno, jer je Nica bila bolja. Dali smo taj gol, probudili smo tu nadu, ali primili smo i autogol, ali generalno, Nica je zaslužila pobjedu. I da je bilo neriješeno, bilo bi nezasluženo sa naše strane", rekao je Petrić za TV Arena sport.

U nadoknadi vremena Partizanov bek Slobodan Urošević bio je srušen u šesnaestercu, ali je sudija iz Mađarske Ištvan Vad dosudio ofsajd na asistenciju svog pomoćnika. Petrić ga je nakon meča pitao za taj momenat.

"Pitao sam sudiju da li vidi da je ofsajd, rekao mi je da taj ofsajd nije vidio on, nego pomoćnik. Rekao sam mu da ćemo vidjeti na TV-u, a on mi je rekao da je to već prošlost. Tako da je to već prošlost", dodao je Petrić.

Partizan će u posljednjem kolu grupne faze igrati protiv Slovackog, pred praznim tribinama stadiona u Humskoj. Češki tim je u četvrtak dočekao Keln, ali je taj meč pomjeren za petak zbog loših vremenskih uslova.

