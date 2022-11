"Piksi napravio jednu grešku, išao pogrešnom logikom!" Hrvatski trener analizirao Srbiju: Htio opet isto, a nije mogao

Mario Cvitanović komentarisao poraz Srbije od Brazila. "Srbija ima kvalitet, ali kvalitet kada su svi spremni i na 100 odsto. U ovom trenutku nisu spremni na 100 odsto".

Izvor: MN Press/YouTube/Sportske novosti

Bivši fudbaler Dinamo Zagreba, Napolija, reprezentacije Hrvatske Mario Cvitanović (47), danas trener Šibenika, analizirao je u studiju Sportskih novosti utakmicu Srbija - Brazil i ocijenio šta je bio razlog poraza "orlova". On je bio upitan za činjenicu da Brazilci na Mundijalu pobjeđuju samo Srbe i Hrvate od Evropljana i kroz odgovor na to pitanje kratko je analizirao meč Piksijevih "orlova".

"Mi se volimo nadigravati. Ako možemo da povučemo paralelu, mada je u fudbalu jako teško povlačiti paralele. Mislim da Brazil ima ritam, promjenu ritma, preciznost i individualni kvalitet, a mi se želimo nadigravati i igrati sa svakim, ali ritam je u nešto nižoj brzini i onda se dešava i pad koncentracije i iz individualnih grešaka se stvaraju stopostotne šanse. To je bio primjer i na meču Brazil - Srbija. Brazil je bio dobar, bolji, zasluženo je pobijedio, sama statistika pokazuje da je imao više od 20 šuteva ka golu, a Srbija je bila bez ijednog. Srbija nije bila loša, ali nije bila ni dobra, ni efikasna. Nije to bila Srbija kakvu su svi priželjkivali. Postoje tu objektivni razlozi. Rekao bih da je u prvom redu to nedostatak spremnih igrača - Mitrović, Vlahović, Kostić, koji su izrazito bitni za njihovu igru i sistem koji su igrali 4-3-2-1, sa dva polušpica i Mitrovićem naprijed, koji je šutirao samo jednom glavom. Bilo je to premalo. Kostić je po lijevoj strani izrazito opasan, važan igrač. Vidjeli smo da ni Vlahović nije bio raspoložen, nije bio u tonusu... Generalni zaključak te utakmice je da je selektor Piksi išao pogrešnom logikom. Gledao sam poslije i zanimale su me reakcije njihove, gledao sam njihovu televiziju i Piksi je rekao da ga zanima zašto su fizički pali. Mislim da Mitrović jednostavno nije spreman i nije dugo igrao. Kostić nije igrao, Vlahović je bio povrijeđen i nije igrao. Mislim da je Piksi htio da sa istim stilom, raspoloženjem i očekivanjima da 'uđe pod kožu' i navijačima i cjelokupnoj javnosti. Rekao je poslije utakmice 'Ovi igrači nisu bili dovoljno spremni, a da ih nisam poveo, razapeli biste me'.

Prema Cvitanovićevom mišljenju, pred Piksijem će biti delikatan zadatak da uz postojeće, velike "kadrovske" probleme pripremi meč protiv Kameruna. A Stojković je tu pripremu u petak počeo govorom od 20 minuta pred igračima.

"Oni su na ovo Svjetsko prvenstvo krenuli kao da će biti smireni, ali u svakom trenutku osjećaš da imaju nadu da će biti tamo 'bum'.Imaju kvalitet, ali kvalitet kada su svi spremni i na 100 odsto. U ovom trenutku nisu spremni na 100 odsto. Igrao si protiv Brazila, dolaze sljedeće utakmice, dolazi pitanje koje si karte ispucao protiv Brazila i da li se možeš regenerisati, da li možeš da promijeniš nešto koncepcijski i da li će ti ovakav način donijeti nešto u sljedećim utakmicama? Bez tri igrača, u ovom sistemu u kojem igraju, a u kojem su navijači veoma bitni, kao prvi bedem koji bi trebalo da igra odbranu, oni nisu to u stanju da rade. Da li će morati da promijene neku ideju?"

Hrvatski trener smatra da je stav ekipa važan skoro koliko i taktička priprema i da zbog toga ni Hrvatska nije pokazala sve što zna u prvom kolu, u kojem je odigrala neriješeno protiv Maroka.

"Moramo da uzmemo u obzir važnost utakmica, pritisak prve utakmice, nepoznavanje protivnika... Sigurno da će drugo kolo biti kvalitetnije. Ekipe koje su malo slabije krenule moraju da se podignu. Ovo prvo kolo je pokazalo ono što često govorim i svojim igračima u Šibeniku, iako naravno to nije paralela. Govorim im da je stav nešto što moraš da pokažeš. To 'nešto više' od protivnika. Taj stav da želiš da uzmeš sve. Pogledajte kakav su stav pokazali Englezi, Francuzi... Mbape u 5. minutu promaši šansu i smije se sa saigračima. Ušli su sa stavom da se zabavljaju, da uživaju i znaju da će doći šansa. Isto tako i Španci uživaju u igri, pa i Kanada je pokazala stav. Svaka reprezentacija koja je u prvom kolu pokazala pravi stav, želju, sigurnost, napravila je puno više nego druge reprezentacije. Možda su druge bile, ne mogu da kažem u stresu, ali u dozi opreza i nisu pokazale sve što znaju. Rekao bih da je to i primjer Hrvatske".

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!