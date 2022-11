Nema šanse da bi se ovo desilo Hrvatskoj! Legendarni napadač Zvezde "opleo" po "orlovima": Za mene je ovo poraz!

Legendarni krilni fudbaler istakao je da je ovo za njega poraz, kao i da Hrvatska nikada ne bi izgubila ovakav meč.

Srbija je ispustila prednost od 3:1 protiv Kameruna i remijem (3:3) sebi zakomplikovala nastavak Svjetskog prvenstva, a taj meč je odjeknuo kako u srpskim, tako i u hrvatskim medijima.

Hrvatski "Indeks" je pisao kako su "Srbi odigrali najluđi meč prvenstva", a u intervjuu za taj portal legendarni bivši fudbaler Crvene zvezde Dragiša Binić govorio je o ovoj utakmici i istakao da se kiks poput ovoga nikada ne bi desio nacionalnom timu Hrvatske.

"Nemam pojma šta se dogodilo. Ništa mi nije jasno. Kao da smo namjerno željeli da ne pobijedimo. Imamo 3:1, vratili smo se nakon njihovog gola, sve smo imali, oni nam ne bi dali gol do sutra, a onda mi s onakvom odbranom izađemo visoko umjesto da mirno stanemo u blok i zatvorimo utakmicu", počeo je Binić.

Povremeni reprezentativac Jugoslavije koji je odigrao samo tri meča za nacionalni tim tadašnje države javno je kritikovao i Dragana Stojkovića Piksija.

"Nije mi samo jasno čija je to bila ideja da se izađe tako visoko s igračima koji nisu fizički spremni, ko je to igračima rekao. Je li to bila odluka selektora ili igrača? Ne znam šta bih rekao jer nijedan trener to ne bi uradio."

A na pitanje da li bi ovakva utakmica mogla da se desi Hrvatskoj, jasno je rekao da to nikada ne bi mogao da bude slučaj.

"Mogli smo juče da vidimo kako je Hrvatska riješila problem zvan Kanada. Rano su primili gol, gubili su, baš kao i mi, samo su oni to do kraja odradili majstorski. Njihova odbrana nije pravila gluposti kao naša, stajali su tačno onako kako je trebalo da stoje. Hrvatska je ozbiljna reprezentacija, rivalu više nije dopustila šansu. Ovako nešto se Hrvatskoj nije moglo dogoditi, to se moglo dogoditi samo nama. Ne bih rekao da smo uzeli bod, za mene je ovo poraz jer kako drugačije ovo nazvati", istakao je on.

