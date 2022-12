Kristijano Ronaldo je prošlost! Menadžer Mančester junajteda ne obazire se više na Portugalca!

Menadžer Mančester junajteda Erik ten Hag nema namjeru da komentariše ništa vezano za Kristijana Ronalda kojeg je pred početak Mundijala u Kataru otpustio engleski klub.

Izvor: Profimedia

Holandski stručnjak nije bio raspoložen da posebno komentariše pitanja o Portugalcu uz objašnjenje da je fokusiran na budućnost, a ne prošlost.

"Otišao je iz kluba i to je prošlost. Sada gledamo naprijed u budućnost",rekao je Holanđanin u intervjuu za klupsku televiziju.

Podsjetimo, klub sa "Old Traforda" je raskinuo ugovor sa Ronaldom zbog njegovog intervjua u kojem je optužio Ten Haga da ga ne poštuje.

"Crveni đavoli" će poslije Svjetskog prvenstva u Kataru nastaviti sezonu 21. decembra u Karabao kupu protiv Barnlija, a šest dana kasnije će ugostiti Notingem Forest u Premijer ligi.

"Igračima smo dali do znanja da nakon završetka Mundijala moraju odmah da se vrate u klub i nastave prvenstvo. Na to moraju biti spremni, ali mislim da su naši fudbaleri navikli na to", dodao je Holanđanin, a prenijeli engleski mediji.

