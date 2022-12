Šta je razlika između Srbije i Hrvatske? Legenda hvali "vatrene": Koriste fokus na drugima da igraju bez pritiska

Rud Gulit je govorio pred meč Hrvatske i Argentine u polufinalu Svjetskog prvenstva, a dotakao se i reprezentacije Srbije.

Izvor: YouTube/beIN SPORTS Asia/Screenshot

Proslavljeni holandski fudbaler Rud Gulit nije pretjerano zamjerio Argentini zbog toga što je pobijedila "oranje" poslije penala i vjeruje da imaju sve što je potrebno da se dođe do titule na Svjetskom prvenstvu. Ipak, na putu ka finalu stoji im za početak Hrvatska za koju Gulit kaže da je više nego dobra ekipa, a interesantno je i poređenje koje je dao u odnosu na Srbiju - pošto se srpska reprezentacija nije proslavila u Kataru.

"Hrvatska ima više iskustva, već je bila u finalu i mnogo je napredovala na svjetskim prvenstvima. Srbija takođe ima dobru ekipu, ali na kraju su sitnice te koje određuju", naveo je Rud Gulit za "Al Džaziru Balkan".

Objasnio je Gulit, čuveni fudbaler Holandije tokom osamdesetih i devedesetih, i šta je to što Argentina radi u Kataru i pravi razliku u odnosu na sve ostale. Nisu slučajno došli do polufinala, a "tajni sastojak" je naravno najbolji fudbaler svih vremena. Bez njega to ništa ne bi bilo moguće.

"Morate da vjerujete u sebe, to je najvažnije. Argentina je pokazala da ima dobru taktiku i da se može prilagoditi. I ima Mesija. On može da promijeni stvari. Hrvatska, naravno, ima Modrića. Ali, Mesi je Mesi. U fudbalu je dobro što pojedinci mogu da promijene stvari. Neki treneri misle da je ključ u njima. Za trenera je najvažnije da pronađe sistem koji odgovara njegovim igračima. Morate da se pobrinete da se igrači osjećaju dobro, da su zadovoljni. Ako su zadovoljni, igraće bolje..."

Gulit dodaje da "i jeste i nije iznenađenjen" uspjehom Hrvatske, dodavši da je njihova sreća što uvijek prolaze daleko "prilično neopaženo", odnosno koriste fokus javnosti na druge da igraju bez pritiska.

"Svi pričaju o Brazilu i Argentini, reprezentacija od kojih svi očekuju pobjedu. A Hrvatska je u drugom planu. Znamo da su reprezentaciju Hrvatske uvijek činili tehnički i taktički vješti igrači, koji igraju na najvišem nivou. Uspjeh Hrvatske stoga nije iznenađenje", zaključio je Gulit pred meč Argentina - Hrvatska (20.00).