FIFA poslala sudije kući, pa odredila arbitra za drugo polufinale!

Odlučeno je da Sezar Ramos dijeli pravdu na meču Francuske i Maroka.

Izvor: Profimedia

Meč Francuske i Maroka sudiće Sezar Ramos. FIFA je donijela odluku i dala povjerenje Meksikancu za drugi meč polufinala Svjetskog prvenstva koji se igra u srijedu od 20 časova. Dan ranije, u utorak u istom terminu snage će odmjeriti Argentina i Hrvatska i pobjednici ta dva meča sastaće se u nedelju u meču za pehar, a poraženi će igrati u subotu u duelu za treće mjesto.

Priče oko arbitara na Mundijalu bile su među glavnim temama od starta takmičenja. Greške, sporne situacije i neke odluke nervirale su i igrače i navijače, ali i gledaoce. Uostalom, zbog toga su ceh platili i neki dobro poznati arbitri, među kojima je i Španac Antonio Mateu Lahoz koji je poslat kući zbog loše odrađenog posla na meču Argentine i Holandije.

On je napravio nekoliko previda, podijelio "milion" žutih kartona i nije imao kontrolu nad utakmicom. Zbog toga ga je Mesi isprozivao, a FIFA ga je poslala kući. "Ovaj meč nije trebalo ovako da se završi. Ne želim da pričam o sudijama jer će da me kazne, ali ljudi su vidjeli šta se desilo. Plašili smo se ovoga prije meča jer znamo ko je on. Mislim da FIFA mora da pregleda ovo, ne možete ovakvog sudiju stavljati da sudi ovako velike mečeve", rekao je Mesi poslije tog susreta.

Nadaju se svi da u završnici Mundijala niko neće pričati o arbitrima. Što se Ramosa tiče on je u Kataru dijelio pravdu na utakmicama Danske i Tunisa (0:0), Maroka i Belgije (2:0) i Portugala i Švajcarske (6:1). Podijelio je ukupno sedam žutih kartona na tri meča.