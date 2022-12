Ja sam onaj isti Srbin, srešćemo se ponovo! Potresno oproštajno pismo Siniše Mihajlovića - do pred smrt nije odustajao!

Potresne riječi Siniše Mihajlovića na oproštaju od navijača posebno bole na dan njegove smrti.

Izvor: Profimedia/Maurizio Borsari/AFLO

Tužna vijest potresla je u petak srpski, italijanski i evropski sport. Siniša Mihajlović, fudbalska legenda, preminuo je u 54. godini poslije višegodišnje borbe protiv leukemije.

Siniša je i u najtežim periodima liječenja, dok je primao hemoterapiju u bolnici, konstantno bio na vezi sa ekipom Bolonje, koju bi vodio do svojih posljednjih dana, da se on pitao. Godinama se liječio od teške bolesti i sa njom uspijevao da pobjeđuje, da šokira najveće favorite, a sa timom se rastao tokom septembra, kada su mu predstavnici kluba donijeli otkaz u njegov dom u Rimu. Ni tada nije htio da se preda, već je planirao da nastavi, iako rezultati nisu bili dobri.

Poslije sigurno burnog razgovora sa čelnicima kluba, on se oglasio i objavio javno pismo, u kojem je rekao da je do kraja "ostao Srbin" i da se nikad nije predao. To je bio Siniša Mihajlović kakvog znamo i još dugo će biti teško povjerovati da je takav čovjek mogao da premine.

Pročitajte šta je napisao u oproštajnom pismu:

"Često sam se opraštao od navijača, igrača, klubova, gradova... To je dio svake fudbalske ili trenerske karijere i stigne te u nekom trenutku, prije ili kasnije. Ništa nije vječno, takvi su sportski ciklusi, ali ovoga puta osjećaj je drugačiji, tužniji. Moja avantura u Bolonji nije bila samo sportska ili fudbalska, bilo je to jedinstvo duša koje su zajedno hodale kroz mračan tunel i tražile svjetlo. Vaša ljubav me je grijala u najtežim trenucima i pokušao sam to da vam vratim tako što se nikad nisam štedio", napisao je Mihajlović na kraju troipogodišnje epizode u Bolonji.

"Vrijeme provedemo u Italiji me je i omekšalo, ali ne i potpuno promijenilo. I dalje sam Srbin koji radi posvećeno, ali možda nisam uvijek uspio da izrazim zahvalnost... Možda nisam uspio da vam vratim ono što ste zaslužili, ali ove tri i po godine su bile nevjerovatne."

"Nikada nisam bio licemjer, neću ni ovoga puta. Ne razumijem zašto sam dobio otkaz. Prihvatam ga, kao svaki profesionalac, ali mislim da je situacija bila pod kontrolom i mogla je da se popravi. Klub nije mislio to, iako smo bili tek u petom kolu sezone, tako da mislim da je to odluka koju su dugo spremali... Šteta", napisao je Mihajlović. "Srešćemo se opet, nadam se uskoro na terenu. Čiji god dres da nosim, nikada neću biti protivnik, samo jedan od vas."

Nažalost, "Grande Miha" kako su ga zvali u Italiji, "Barbika" kako su ga u Crvenoj zvezdi nazivali dok nije postao veliki Siniša - temelj najslavnijeg tima srpskog i jugoslovenskog fudbala - preminuo je ovog petka, što je prva objavila italijanska "Gazeta delo Sport", a potom se oglasila i njegova porodica.