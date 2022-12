Šut kao Miha, makazice kao Zlatan, dribling kao Mesi - e to je bio Pele! Ovaj snimak dokazuje - zato je prvi i najveći!

Edson Arantes do Nascimento Pele - prvi i najveći. Čovjek od koga je tvoj omiljeni fudbaler sve vidio!

Umro je "Kralj fudbala", kako su zvali Edsona Arantesa de Nascimenta ili ti Pelea. Zašto "Kralj fudbala"? Zato što je sve što je vaš omiljeni fudbaler radio, on radio prvi!

Kada se sjetite Krojfovog driblinga petom, sjetite se da je Pele to radio još na igralištima u Riju, ali i još krajem pedesetih u dresu Santosa. Kada se sjetite kako su Mesi i Zidan znali da prebace loptu preko protivnika - to je Pele radio šezdesetih svakom defanzivcu i baš zato su ga vukli za dres, tukli, provocirali...

Ako se sjetite kako Kristijano Ronaldo u naponu snage u punom sprintu mijenja pravac i šalje rivala u reklame, e to su u Brazilu gledali dvadesetak godina prije nego što je Kristijano rođen. Nemojte misliti ni da "one" makazice Zlatana Ibrahimovića nikada ranije nisu viđene, samo vam dede i očevi nisu pričali kako je to radio Pele.

Driblinzi između dvojice na malom prostoru kao Inijesta? Nagledala se toga publika na "Marakani". Ronaldinjova peta na drugu stranu terena? I to je prvi radio. Slobodni udarci sa 40 metara kao Mihajlović ili Roberto Karlos? Ne da mu je uspijevalo, nego mu je uspijevalo na blatnjavim terenima šezdesetih godina.

Ono kad se Mesiju zalijepi lopta za nogu pa predribla cijeli teren? Ono kad Maradona primi loptu na pola i ušeta se u gol kao '86? Sve je to uspijevao da uradi Pele, mnogo prije svih njih. Ne vjerujete? Pogledajte sami: