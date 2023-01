Za Bojana se otimali Hrvatska i Srbija, sada ide na hitnu operaciju: Oglasio se iz bolnice - dijagnostikovan mi je tumor

Nekad veliki talenat hrvatskog fudbala suočen sa velikom životnom bitkom.

Bojan Knežević (25), bivši kapiten omladinske reprezentacije Hrvatske, koji je dovođen u vezu i sa Srbijom, oglasio se na društvenim mrežama i objavio da mu je dijagnostikovan tumor testisa. "Prije svega želim svima čestitati sretnu Novu godinu, puno sreće, ljubavi, uspjeha i naravno zdravlja! Nažalost, moja nije počela dobro, dijagnosticiran mi je tumor desnog testisa te ću sutra biti podvrgnut operacijskom zahvatu navedenog. Više informacija i saznanja o vrsti tumora i ostalih bitnih stvari znaću nakon daljnih pretraga nakon operacije. Za mene niti prva niti zadnja teška prepreka koja mi se našla na putu u ovih 25 godina života, iz svake sam izašao kao pobjednik, tako će biti i ovog puta. Jedino i zadnje što mogu napisati je LET’S DO IT!", poručio je Bojan iz bolničkog kreveta.

On je tokom karijere bio dovođen u vezu i sa srpskom reprezentacijom, jer je rođen u srpskoj porodici, ali je i lično demantovao mogućnost da promijeni nacionalni tim. U međuvremenu se njegova karijera nije razvijala kako je bilo očekivano, pa je ove sezone potpisao za italijanskog četvrtoligaša Termoli. Ipak, fudbal je sada potpuno u drugom planu pred bivšim igračem Dinamo Zagreba i dobio je brojne poruke podrške. Između ostalih, i od trenutno najskupljeg hrvatskog fudbalera, "A" reprezentativca Joška Gvardiola.

Hrvatski mediji pisali su u proljeće 2019. o tome da su iz Fudbalskog saveza Srbije zvali Kneževića da promijeni reprezentaciju. "Moram da priznam da me je malo zatekao. Potom mi je rekao da zna da mogu da ostvarim uslove igranja za Srbiju, da je samo na meni da kažem jesam li zainteresovan ili odbijam takvu mogućnost. Ako kažem da me zanima, onda ćemo dalje razgovarati", rekao je Knežević tada.

Njegov otac ima srpski pasoš, a novinari jednog hrvatskog portala pitali su ga i za to što mu je otac pravoslavne vjere!? "Meni je to isto, ne izjašnjavam se ni kao pravoslavac, ni kao katolik. To je praktično ista vjera, za mene nema razlike", govorio je tada Knežević.

Bojan Knežević igrao je poslije Dinamo Zagreba i za Lokomotivu iz Zagreba, Olimpiju iz Ljubljane, Koper, Opatiju, Goricu i bugarski Hebar. Igra na poziciji defanzivnog veziste.

