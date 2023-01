Da osvjetlamo obraz Partizana! SVE MOŽE DA SE OKRENE: Siniša se raduje derbiju na "Marakani", Evropi i VAR tehnologiji

Štoper crno-bijelih motivisan za nastavak sezone

Izvor: MN PRESS

Partizan privodi kraju pripreme u turskom Beleku, a štoper crno-bijelih Siniša Saničanin (27) spreman je za nastavak svoje druge sezone u timu iz Humske. "Pripremni period je težak, pogotovo prvi, bazični dio, kada smo radili po dva sata u Beogradu. Sada su dva treninga, a to je specifično jer cijeli dan prođe u trenizima i pripremi za iste, ali zaista uslovi su fantastični. Svi se dobro hranimo, odmaramo, spavamo na vrijeme i to nam dosta olakšava", započeo je Saničan razgovor za klupski sajt.

Upitan ko se ističe među mlađim kolegama, reprezentativac Bosne i Hercegovine odgovara... "Prije svega, dobri su momci, što je najvažnije. Zaista mi se sviđa kako igra Mihajlo Ilić, jako je perspektivan, ima smisla za igru, ne sumnjam da će napraviti sjajnu karijeru. Subotić je mlad, dobio je sjajnu šansu da bude sa Partizanom u tim godinama, ne sumnjam da će je iskoristiti“, poručuje Saničanin.

Za razliku od mnogih koji tvrde da rezultat na pripremama nije važan, Saničanin tvrdi da je njemu izuzetno značajan. "Iskreno da ti kažem, meni lično je veoma bitan. Volim da pobijedim i na treningu u igricama, a kamoli na utakmicama, ako izgubim umijem da se naljutim. Naravno, najbitnije je da se uigramo, ali znače i pobjede čak i na pripremnim utakmicama", otkriva štoper crno-bijelih.

Partizan će 16. februara započeti evropski dvomeč protiv Šerifa, a crno-bijelog defanzivca jedno posebno raduje.

"Raduje me što će u utakmicama sa Šerifom biti korišćena VAR tehnologija. Evo, i juče na utakmici se desio sudijski previd, kada je poništen čist gol Saletu Lutovcu. Naravno, bez ikakve loše namjere, ali mnogo znači kada ima VAR tehnologije. O koraku dalje ne želim previše da pričam, ali ako prođemo Šerif, volio bih da u osmini finala dobijemo nekog atraktivnog protivnika, da bude pravi evropski spektakl u Humskoj", istakao je Saničanin, pa se osvrnuo i na domaće prvenstvo, prije svega derbi protiv Crvene zvezde, koji je na programu 1. marta.

"Sada imamo priliku da se iskupimo i pokažemo sve što nismo u prethodnih nekoliko derbija. Imamo šansu da pobijedimo i osvjetlamo obraz Partizana. Pobjeda bi značila i nama i navijačima, a poslije jedne takve pobjede na stadionu vječitog rivala, sve može da se okrene u našu korist", poručio je Saničanin.

Za kraj, istakao je i sjajnu atmosferu u ekipi: "Atmosfera je zaista odlična, sve su to dobri ljudi, prenosi se to i na treninge i utakmice. Kada se radi, ozbiljno se radi, van toga puno je smijeha. Obično kažu da u jednoj tako velikoj grupi, poslije 10-15 dana, umije da dođe i do čarki ali toga, srećom, kad nas nema", zaključio je Saničanin.