Arsenalovi igrači se opijali, jedan mislio da će umrijeti: Nevjerovatna priča iz Londona - 35 piva, vino i dupla kruna!

Nekadašnji fudbaler Arsenala otkrio da je strahovao za svoj život kada je vidio koliko njegovi saigrači piju u sezoni u kojoj je osvojena dupla kruna.

Izvor: Profimedia

Fudbaleri Arsenala ove godine imaju dobru šansu da prekinu višegodišnji post i konačno osvoje Premijer ligu u kojoj nisu slavili još od 2004. godine. Slavni Arsen Venger počeo je svoj mandat prije 25 godina osvajanjem prvenstva, ali to su bila neka druga vremena u engleskom fudbalu. Igrači su se ponašali drugačije, a jedan od novajlija u tom timu plašio se da će umrijeti zbog količine alkohola!

Venger je na samom početku imao priliku da se susretne sa igračima koji su voljeli vikende da provode po pabovima, da uopšte ne paze na ishranu i da treniraju na staromodan način koji njemu nije bio prihvatljiv. To je djelimično rješavao dovođenjem igrača iz Francuske, pa su neki poput Žila Grimandija stigli u London i postali njegove uzdanice na terenu. Nije ni Žilu bilo lako, mogao je da umre...

U razgovoru za britanski "San" Grimandi se prisjetio perioda od prije 25 godina, kada je tek stigao u Englesku. Venger ga je doveo u ljeto 1997. godine, a njega je prvi susret sa saigračima koji mnogo piju potpuno šokirao. Tokom jednog izlaska mislio je da će umrijeti zbog količine alkohola!

"Tek sam počeo da govorim engleski, ali sam volio da se nađem u dobrom društvu i odlučio sam da idem sa njima. Jednog dana kada sam otišao sreo sam mnogo dobrih ljudi koji mnogo piju. Rekao sam Reju 'Moram da idem kući ili ću umrijeti'. Rej Parlor se smijao. Bio sam veoma iznenađen ponašanjem u klubu. Sutradan sam vidio jednog francuskog igrača kako puši, a Englezi su zbog toga bili šokirani. Imali smo veoma različite statove po pitanju alkohola i cigareta", zaključio je Grimandi.

Grimandi je tokom pet godina u klubu igrao kao štoper, vezni fudbaler ili po desnoj strani terena, a za Arsenal je nastupio na više od sto mečeva. Bio je to veoma trofejan dio njegove karijere jer se okitio sa dvije titule, dva Komjuniti šilda i jednim FA kupom, a igrao je i fiinale Kupa UEFA. Ipak, čini se da su veliki utisak na njega ostavile i noći u kojima se ekipa alkoholisala. Tih dana sjeća se i vezni fudbaler Rej Parlor koji je bio među najvećim zagovornicima opijanja.

"Mogu da vam ispričam priču o turneji na koju smo išli sa Arsenanom Vengerom u sezoni 1997/98. Bila je to njegova prva sezona u klubu i na kraju smo osvojili trofeje u Premijer ligi i FA kupu. Išli smo na pripreme pred sezonu i 14 dana se nije pilo. Možete da zamislite Britance, usta su nam se osušila. Posljednjeg dana smo imali sastanak i Venger je rekao 'Bili ste sjajni, večeras možete da radite šta hoćete'. Već smo znali u kojem pabu ćemo završiti. Nas petorica smo imali dogovor da za pola sata budemo spremni i krenemo sa recepcije. Baš prije nego što ćemo krenuti priključio se Žil Grimaldi, jedan od francuskih momaka. Pitao je da li može da izađe sa nama jer je znao da će Francuzi sesti u kafić i cijelo veče pričati o fudbalu. 'Žil, kreni sa nama, biće ti mnogo bolje, odlično ćemo se provesti', rekao sam mu", ispričao je ranije Rej Parlor.

Nekadašnji engleski fudbaler nije želio da krije detalje izlaska, pa je istom prilikom otkrio i šta se pilo te večeri, odnosno koliko su saigrači i on popili nakon napornih priprema. "Stiv Bold je najviše pio među nama. Kada smo došli u pab, pitao je Žil šta želi da popije i on je zatražio malu čašu vina. Stiv je otišao do šankera i naručio 35 velikih točenih piva za nas i jednu čašu vina za Grimandija. Popili smo po sedam piva, a prva dva smo eksirali. Žil Grimandi je pomislio 'Kako mogu da piju toliko, a da poslije trče?' Izašli smo iz jednog bara i otišli u drugi, dok su Francuzi sjedili u kafiću i pušili. Pomislio sam da ne možemo biti šampioni ako je pola ekipe pijano, a druga polovina slobodno veče troši uz cigarete, a mi smo osvojili duplu krunu", prisjetio se nekadašnji vezni fudbaler Arsenala.