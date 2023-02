Poznati fudbaler objavio da je gej, Javila se bivša žena: Otkrila ružnu stvar o Jakubu - "A alimentaciju ne plaćaš?"

Javila se bivša supruga Jakuba Jankta i otkrila da ne plaća alimentaciju.

Poznati češki fudbaler Jakub Jankto objavio je svijetu da je homoseksualac i da to ne želi više da skriva, a zbog toga je dobio hiljade i hiljade poruka podrške. Javili su se njegovi bivši klubovi, saigrači i mnogi drugi sportisti koji su željeli da kažu da su potpuno uz njega i da podržavaju pravo izbora, dok je praktično jedina negativna reakcija stigla sa adrese njegove bivše žene.

Jakub Jankto je bio godinama u braku sa Marketom Otomanskom sa kojom ima trogodišnjeg sina. Njih dvoje su se razveli prije dvije godine, a nakon što je Jakub Jankto saopštio da je cijeli život sakrivao svoje seksualno opredjeljenje, Otomanska se javila i medijima otkrila da nije naročito dobar otac. Ona tvrdi da Jankto ne plaća redovno alimentaciju i da je do sada platio tek jednu ratu i morala je da potraži pomoć jedne organizacije koja izlazi u susret samohranim majkama.

"Poslao je svom sinu samo 600 evra u proteklih pet mjeseci, i to samo zato što ima sudski nalog. To je tužno i svi moji prijatelji se čude zbog toga kako se ponaša. Pokušavam da nađem izlaz iz ove neugodne situacije, a Klub samohranih majki mi je puno pomogao prošlog mjeseca", rekla je Otomanska.

Što se tiče samog Jankta i njegove objave, Marketa je odlučila da se ne upušta u to i komentariše: "Radije ne bih komentarisala njegovo priznanje, zbog našeg sina koji će morati da odrasta sa tom situacijom. To je samo Jakubova priča, njegova ispovijest. Ponosna sam što je našao snage i javno istupio i to objavio. Kad mi je sve priznao, dao mi je i dosta slobode, a sada je bitno da je njemu ugodno i da je srećan".

Jankto ima inače 27 godina i karijeru je počeo u Slaviji iz Praga, ali je još kao tinejdžer otišao u Italiju i zaigrao za Udineze. Išao je na pozajmice u Askoli i Sampdoriju, koja ga je potom otkupila, dok je sada član Hetafea i na pozajmici je u Sparti iz Praga. Za reprezentaciju Češke odigrao je 45 utakmica.

