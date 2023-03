Novi šef struke Partizana Igor Duljaj debitovaće na klupi protiv Crvene zvezde, a iako je razlika na tabeli velikih 13 bodova ima šta da izgubi i tim iz Humske.

Izvor: MN Press/Chosen 11/Screenshot

Partizan je prije samo nekoliko dana ostao bez trenera, a šta bi mogao da izgubi na gostovanju Crvenoj zvezdi? Na prvi pogled ništa, očekivanja su manja nego ikada, a polako slabi i pritisak koji je inače prisutan pred svaki meč fudbalera crno-bijelih. Titula je sada već prilično daleko, lider je udaljen 13 bodova, a bolan poraz u Evropi, pa domaći kiks i promjena trenera dodatno su pomerili fokus sa borbe za trofej.

Bez onog drugog, koji osvaja najbolji u Kupu Srbije, Partizan je ostao još jesenas kada je bijela tačka u Sremskoj Mitrovici bila kobna. I, šta ćemo sad? Djeluje da Igor Duljaj kao novi trener Partizana rasterećeno putuje na megdan najvećem rivalu, ali takav odnosno prema "vječitom" derbiju niti je postojao niti će ikada postojati. Ima Partizan šta da izgubi na stadionu u Ljutice Bogdana, rekao je to i novi šef struke!

Prije svega, od Igora Duljaja se očekuje da "popravi" utisak u ovoj sezoni Partizana, a to će moći da uradi samo u okršajima protiv Zvezde. Do kraja prvenstva ga čekaju dva takva meča i vjerovatno će oba biti na gostujućem terenu, pa crno-bijeli moraju da počnu da prihvataju njegove ideje, pokažu zube i najave ljeto u kojem će se - ako budu drugoplasirani - boriti za ulazak u Ligu šampiona. Imajući to u vidu, Dulaj neće previše eksperimentisati na meču protiv Zvezde, mora da izabere najbolje, vrati im samopouzdanje i zatraži od njih da budu ratnički raspoloženi protiv favorizovanog rivala.

Vidi opis Ovo je Partizanov sastav za derbi: Crno-bijeli otpisani, ali Duljaj ima šta da izgubi! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

Za početak, među stativama treba ponovo očekivati Aleksandra Popovića, iako bi i pored njegovog imena mogao da se nađe znak pitanja.

Mladi golman je izrekao "Zašto se povlačimo 17 utakmica uzastopno?" dok je napuštao teren poslije remija sa Radničkim, Gordan Petrić je na to prokomentarisao da treba da ga bude sramota, ali novi trener... Pa vjerovatno znači i novu šansu za dokazivanje mladog čuvara. Popović je u proljećnom dijelu sezone, posebno u Kišinjevu protiv Šerifa, bio jedan od najboljih igrača Partizana.

Ispred njega bi konačno trebalo da zaigra najbolja odbrana koju Partizan ima na raspolaganju. Univerzalac Aleksandar Filipović biće desno, kapiten Slobodan Urošević lijevo, a tandem Igor Vujačić - Svetozar Marković na štoperskim pozicijama. Nadaju se crno-bijeli da će bedem koji nije sakupio mnogo minuta zajedno na terenu funkcionisati i zaustaviti napade Zvezde.

Iako je Andres Kolorado bio odličan na debiju protiv Radničkog 1923, pitanje je da li će se naći u startnoj postavi za derbi. Duljaj vjerovatno mora na teren da pošalje Kristijana Belića, koji je najbliži mjestu startera od svih bonusa koje Partizan ima na raspolaganju, a u tandemu sa njim očekuje se iskusni Ljubomir Fejsa. Njemu derbiji nisu nepoznanica, pa bi mogao da bude jedan od bitnijih igrača "u manevru", posebno ako Zvezda preuzme inicijativu.

Krilne pozicije zagarantovane su tandemu Kvinsi Mengi - Fuseni Dijabate, a između njih će igrati Bibars Natho, ukoliko je potpuno spreman. Izraelac je zbog bolesti propustio revanš protiv Šerifa, a zatim odigrao manje od pola sata protiv kragujevačkog Radničkog pa bi eventualnu šansu mogli da sačekaju Danilo Pantić ili Samed Baždar koji su igrali na istom jmestu u nekim prethodnim mečevima. Naravno, napad će predvoditi Rikardo Gomeš, najbolji strijelac ove superligaške sezone i Partizanova udarna igla.

Ovo je, barem prema najavama, tim Partizana koji će istrčati na teren stadiona "Rajko Mitić": Popović - Filipović, Vujačić, Marković, Urošević - Belić, Fejsa - Dijabate, Natho, Menig - Rikardo.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!