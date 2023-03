Dule Savić "izabrao" Džaju za predsjednika FSS: On je "hirurg" sa 30 godina iskustva, Vidić neka bude potpredsjednik!

Nekadašnji fudbaler ispričao zašto on favorizuje iskusnijeg kandidata, svog nekadašnjeg saigrača.

Bliže se izbori u Fudbalskom savezu Srbije, pa polako sve uticajne ličnosti iz svijeta sporta zauzima stranu - za mjesto prvog čovjeka srpskog fudbala konkurišu Zvezdine legende Dragan Džajić i Nemanja Vidić, a svog favorita otkrio je i legendarni napadač crveno-bijelih Dule Savić. Gostujući u jednoj televizijskoj emisiji bivši golgeter je iznio svoje mišljenje na ovu temu.

Nekadašnji saigrač Dragana Džajića u čuvenoj generaciji Crvene zvezde otkrio je zašto on na strani iskusnijeg kandidata. Što se Savića tiče, u upravljanju velikom organizacijom kakva je FSS moglo bi presudno da bude bogato iskustvo Zvezdinog počasnog predsjednika.

"Mišljenja sam da bi za srpski fudbal bilo najbolje da Džaja bude predsjednik, a da Nemanja Vidić bude prvi potpredsjednik i da uči posao četiri godine od Džajića i ostalih u Savezu. To nije jednostavno, postoji aparat u samom savezu, a potom trenerske i sudjske organizacije, regionalne... Žao mi je što Vidića nisu uključili prije dvije ili tri godine. Ja jesam za mlade igrače, ali ovo je mnogo ozbiljan posao i za njega se treba spremati. Obojica su veliki igrači, Zvezdaši. Pitali su me šta bih ja radio, a ja sam uzvratio pitanjem: da imate zdravstveni problem i da treba da se opredijelite ko će da vas operiše da li bi to bio najbolji student medicinskog fakulteta sa prosjekom 10 ili hirurg koji je isto bio briljantan student ali ima 30 godina staža u operacionoj sali? U teškim vremenima uvijek su iz penzije izvodili generale i niko tada nije postavljao pitanje godina. Važno je da neko ko zna to radi, a ja dajem prednost iskustvu", rekao je Dušan Savić gostujući u emisiji Uranak na televiziji "K1".

Nekadašnji golgeter Crvene zvezde objasnio je da Fudbalski savez Srbije mora da funkcioniše u saradnji sa državom, a da je takav slučaj i širom svijeta. U fudbal se prethodnih godina miješao čak i predsednik Francuske koji je uticao na promjene u savezu, a sjećamo se i da je "pregovarao" sa Kilijanom Mbapeom oko ostanka u PSŽ-u ili odlaska u Real Madrid!

"Kao što Duljaj preuzima Partizan bez trenerskog iskustva. On može imati uspjeh u početku, ali na duže staze mora da radi da bi došao na nivo vrhunskog trenera. Ovdje je riječ prije svega o fudbalu, ali je to i sistem koji zavisi od države. Tako je i u Francuskoj, Engleskoj... Država naša zida nacionalni stadion i još pet ili šest stadiona i sada se kaže zašto se miješa, a ne miješa se baš toliko koliko se priča. Abramovič nije mogao da uzme Čelsi bez saglasnosti države. Sve je osnovala ona država u onom trenutku, i Zvezdu i Partizan. Ne znam šta danas kaže država i za koga navija. Biće izabran onaj predsjednik za koga bude glasala većina u skupštini FSS-a. Makron je smijenio predsjednika fudbalskog saveza Francuske na izmišljenu priču jedne sekretarice. To je čovjek koji ima 80 godina, najkvarnije je smijenjen poslije 12 godina na mjestu predsjednika", ispričao je legendarni napadač Crvene zvezde.

Po Savićevim riječima, situacija u srpskom fudbalu nije loša koliko bi neki željeli da je predstave. Reprezentacija je učestvovala na nedavno održanom Mundijalu, a Crvena zvezda i Partizan redovni su u evropskim takmičenjima što je ozbiljno podiglo renome lige.

"Imate klubove koji igraju u proljećnom dijelu evropskog takmičenja unazad nekoliko godina, imate reprezentaciju koja je otišla direktno na Svjetsko prvenstvo u Katar i to dobro znamo na koji način. Ali, atmosfera nije na tom nivou u našem fudbalu. Ne znam zašto, vjerovatno ne znamo da cijenimo to. Mislim na sve, ne znam šta bismo više htjeli. Stalno se traži neka dlaka u jajetu da se omalovaži uspjeh. Hajde da se sjetimo kada smo to imali dva predstavnika koji godinama igraju u Evropi i da reprezentacija ode direktno na Svjetsko prvenstvo i to protiv koga i kako", zaključio je Savić.

