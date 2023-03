Bajčetić je oduševljen Hrvatom: "Nadam se da ću jednog dana biti kao Modrić"

Stefan Bajčetić otkrio je da se ugleda na Luku Modrića i nada se da će jednog dana dostići nivo hrvatskog asa.

Izvor: Profimedia

Stefan Bajčetić (18) igra za Liverpul i jedan je od igrača koji je dobio najviše pohvala u posljednje vrijeme. Kako od Jirgena Klopa, tako i od Mohameda Salaha i saigrača. S obzirom na to da mu je otac Srđan rođen u Srbiji, igrao je za Crvenu zvezdu, može da igra za reprezentaciju Srbije. Dok se čeka reakcija Piksija i FSS-a mladi fudbaler otkrio je da mu je idol Luka Modrić.

On je prošle nedjelje igrao protiv njega i Reala u Ligi šampiona, na "Enfildu" je doživio ubjedljiv poraz (5:2), ali je u isto vrijeme mogao mnogo toga da nauči. Vidio je iz prve ruke šta sve zna hrvatski reprezentativac.

"Kada igraš protiv jednog od najboljih veznih igrača na planeti u posljednjoj deceniji onda naravno da učiš od njih. Iskustvo iz tih velikih utakmica mi je veoma važno. Luka je baš poseban, tako je miran na lopti, uopšte ne osjeća pritisak. Ako ga pritisnete, on zna sve, poznaje okruženje savršeno i to me je baš impresioniralo. Nadam se da ću jednog dana biti kao Modrić", rekao je Bajčetić za "Tajms".

Njega je u Liverpulu pod svoje uzeo Tijago Alkantara, iskusni španski fudbaler koji mu je dosta pomogao. "Samo se trudim da pomognem timu kada god mogu i da što više učim. Moram da nastavim da radim naporno. Zašto se stalno smijem? Zato što nisam očekivao da će sve ovako brzo da mi se dogodi u životu. Prihvatam sve naravno, dajem sve od sebe."

Za kraj je otkrio i kako izgleda rad sa harizmatičnim njemačkim trenerom. "Klop me vidi svaki dan na treninzima i stalno mi ponavlja da pokažem samopouzdanje. Rekao bih da mu se dopada intenzitet sa kojim igram. Želi da nastavim sa tim, ali da u isto vrijeme budem smiren kada imam loptu u nogama", zaključio je Bajčetić.